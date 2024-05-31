Лучшие бюджетные авиакомпании мира в 2024 году (инфографика) — Finance.ua
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Лучшие бюджетные авиакомпании мира в 2024 году (инфографика)

Фондовый рынок
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Лучшие бюджетные авиакомпании мира в 2024 году (инфографика)
Лучшие бюджетные авиакомпании мира в 2024 году (инфографика)
AirlineRatings.com объявил 25 лучших бюджетных авиакомпаний на 2024 год.
Об этом пишет airlineratings.com.
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AirlineRatings.com используют 12 критериев, включая отзывы пассажиров из нескольких источников, возраст авиапарка, предложение продуктов, а также рейтинг безопасности и инцидентов, чтобы составить 25 лучших бюджетных авиакомпаний.
Составители рейтинга решили не ранжировать лоукостеры по местам, а просто подали список в алфавитном порядке.
Лучшие бюджетные авиакомпании мира в 2024 году (инфографика)
Напомним, в каких авиакомпаниях Европы самые жесткие правила перевозки ручной клади. Оказалось, что наверху списка находятся не только лоукостеры вроде Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling и Volotea, но и традиционные авиакомпании. К примеру, финский национальный авиаперевозчик Finnair имеет более строгие правила, чем Wizz Air или easyJet. Приблизительно такая же ситуация сложилась и с SAS Scandinavian Airlines.
Формально авиакомпании объясняют урезание норм ручной клади заботой о пассажирах: так они сокращают время посадки в самолет — меньше вещей, меньше времени на поиск свободного места на полке для ручной клади. Однако если посмотреть отчетность авиаперевозчиков, становится ясно: платная ручная кладь стала еще одним способом улучшить финансовые показатели авиакомпаний в условиях жесткой конкуренции.

Справка Finance.ua:

Нормы провоза ручной клади по самым дешевым билетам в Европе:
  • easyJet. Один предмет с размерами до 45×36×20 см, вес до 15 кг, расположение под впереди стоящим креслом.
  • Volotea. Один предмет с размерами до 40×30×20 см без ограничения по весу, размещение под стоящим впереди креслом.
  • Vueling. Один предмет с размерами до 40×30×20 см без ограничения по весу, размещение под стоящим впереди креслом.
  • Wizz Air. Один предмет с размерами 40×30×20 см, вес до 10 кг, расположение под впереди стоящим креслом.
  • Norwegian Air Shuttle. Один предмет с размерами до 38×30×20 см, вес до 10 кг, расположение под впереди стоящим креслом.
  • Ryanair. Один предмет с размерами 40×25×20 см без ограничения по весу, размещение под стоящим впереди креслом.
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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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