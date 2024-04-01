Турецкой авиакомпании запретили летать в небе ЕС — Finance.ua
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Турецкой авиакомпании запретили летать в небе ЕС

Фондовый рынок
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Турецкой авиакомпании запретили летать в небе ЕС
Турецкой авиакомпании запретили летать в небе ЕС
Турецкой авиакомпании Southwind Airlines запретили летать в небе ЕС. Жесткие санкции ввели из-за российского следа в управлении.
Запрет уже сказался на полетной программе перевозчика и планах возить европейских туристов на курорты Турции.
Турецкой авиакомпании запретили взлетать и приземляться в аэропортах стран Евросоюза, а также пролетать над ЕС транзитом. Такое решение было принято 28 марта, сообщило издание aerotelegraph.com.
Запрету на уровне ЕС предшествовал отказ финского регулятора согласовать заявку Southwind Airlines на рейсы Анталия — Хельсинки. Финское транспортное управление Traficom пришло к выводу, что турецкая авиакомпания и контроль над ней связаны с российской стороной.
До этого Southwind Airlines свободно летала в ЕС. Теперь перевозчику приходится отменять рейсы и менять маршруты. Турецкая авиакомпания отменила рейсы Калининград — Анталия. Маршрут из Минска в Стамбул теперь проходит через россию, Казахстан и Грузию, а не через Венгрию и Болгарию.
Также авиаперевозчику придется отказаться от планов запустить рейсы по десяткам направлений из европейских стран на турецкие курорты.
Авиакомпания Southwind Airlines была создана в 2022 году, чтобы перевозить туристов российского туроператора Pegas Touristik из россии на курорты Турции. Это позволило обойти западные санкции, под которые попала российская авиакомпания Nordwind Airlines, аффилированная с Pegas Touristik. Тогда часть самолетов Nordwind Airlines была переведена в парк Southwind Airlines.
По материалам:
Avianews.com
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