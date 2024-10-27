Названы лучшие авиакомпании для путешествий по миру в 2024 году — Finance.ua
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Названы лучшие авиакомпании для путешествий по миру в 2024 году

Фондовый рынок
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Названы лучшие авиакомпании для путешествий по миру в 2024 году
Названы лучшие авиакомпании для путешествий по миру в 2024 году, freepik.com
Международные путешествия еще никогда не были так доступны. Современные самолеты средней и большой дальности позволяют добраться до большинства городов мира за один или два рейса. Ведущие авиакомпании объединяют более 200 направлений из своих базовых аэропортов, обеспечивая удобные маршруты для путешественников.
О пятерке лучших авиаперевозчиков по международным сообщениям рассказывает visitukraine. today со ссылкой на рейтинг от Simple Flying.

Turkish Airlines: крупнейшая сеть международных маршрутов

Turkish Airlines является мировым лидером по количеству международных направлений:
  • 266 международных направлений;
  • обслуживает 130 стран;
  • 52 внутренних направления;
  • флот из 428 самолетов.
Главным хабом авиакомпании является международный аэропорт Стамбула (IST). При этом Turkish Airlines выполняет рейсы в Африку, Азию, Европу, Северную и Южную Америку. В США Turkish Airlines летает в 14 городов, включая Нью-Йорк, Атланту, Бостон, Денвер, Хьюстон и Майами.
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В этом году авиакомпания добавила в свою сеть Мельбурн (Австралия) и Денвер (Колорадо, США). Рейс в Мельбурн выполняется три раза в неделю с промежуточной посадкой в ​​Сингапуре.

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Маршрут в Денвер стал самым длинным для международного аэропорта Денвера — 6130 миль (9866 км).
Самый длинный беспосадочный рейс Turkish Airlines — из Стамбула в Мехико, охватывающий расстояние 11 408 км.

Ryanair: бюджетный лидер европейских авиаперевозок

Ryanair занимает второе место по количеству международных направлений:
  • 229 международных направлений;
  • обслуживает 37 стран;
  • 5 внутренних направлений;
  • флот из 583 самолетов.
Хотя штаб-квартира Ryanair находится в Дублине, Ирландия, авиакомпания создала многочисленные хабы по всей Европе. Ryanair сосредотачивается на европейских маршрутах, но также выполняет рейсы в Африку и Азию.
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Интересно, что Ryanair является вторым по величине межконтинентальным перевозчиком в Африку, несмотря на то, что обслуживает только одну страну — Марокко. Летом 2024 года Ryanair расширила свое присутствие в Марокко, запустив 35 новых маршрутов.

British Airways: соединяет все континенты

British Airways занимает третье место по международному сообщению:
  • 196 международных направлений;
  • обслуживает 76 стран;
  • 13 внутренних направлений;
  • флот из 297 самолетов.
British Airways — одна из немногих авиакомпаний, выполняющая рейсы ко всем шести населенным континентам.
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Основным хабом является лондонский аэропорт Хитроу (LHR). Авиакомпания обслуживает более 25 направлений в США.
Самые длинные беспосадочные рейсы British Airways:
  1. Лондон (Хитроу) — Сантьяго: 11 630 км;
  2. Лондон (Хитроу) — Сингапур: 10 886 км;
  3. Лондон (Гэтвик) — Маврикий: 9 726 км

Lufthansa: ключевой узел европейских перевозок

Lufthansa занимает четвертое место в рейтинге:
  • 197 международных направлений;
  • обслуживает 73 страны;
  • 17 внутренних направлений;
  • флот из 310 самолетов.
Главным хабом Lufthansa является аэропорт Франкфурта (FRA). Авиакомпания выполняет рейсы в Африку, Азию, Европу, Северную и Южную Америку.
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В США Lufthansa обслуживает около 20-ти направлений.
В 2024 году Lufthansa приступила к выполнению новых рейсов:
  • Мюнхен — Сиэтл (31 мая);
  • Франкфурт — Миннеаполис (4 июня);
  • Франкфурт — Ралли-Дарем (6 июня).

Air France: пятая по международному сообщению

Air France замыкает пятерку лучших международных авиаперевозчиков:
  • 177 международных направлений;
  • обслуживает 83 страны;
  • 21 внутреннее направление;
  • флот из 275 самолетов.
Базовым аэропортом Air France является парижский Шарль-де-Голль (CDG).
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Авиакомпания выполняет рейсы в Африку, Азию, Европу, Северную и Южную Америку.
Новые маршруты Air France в 2024 году:
  • Париж — Сальвадор (Бразилия): с 28 октября, трижды в неделю;
  • Париж — Мале (Мальдивы): сезонный маршрут с 20 декабря по 5 января 2025 года.
Напомним, ранее руководитель Офиса Президента Андрей Ермак упоминал об открытии одного из аэропортов в Украине. Вероятно, речь шла о самой удаленной аэропорте в Ужгороде, но сейчас этот вопрос на паузе.
Пока там планируется создать европейский хаб авиаобеспечения гражданской защиты.
По материалам:
visitukraine.today
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