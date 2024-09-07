Пенсии авиаработников: условия получения и необходимый стаж — Finance.ua

Пенсии авиаработников: условия получения и необходимый стаж Сегодня 18:17 — Личные финансы

Пенсии авиаработников: условия получения и необходимый стаж

Некоторые категории работников авиации имеют право на пенсию за выслугу лет. Законодательством также определен необходимый специальный и страховой стаж, который требуется для получения этого права.

Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Кто из авиаработников имеет право на пенсию за выслугу лет

пенсию за выслугу лет имеют некоторые категории рабочих и служащих авиации, а также лётно-испытательного состава независимо от ведомственной подчиненности предприятий, учреждений и организаций, в которых они заняты (О пенсионном обеспечении). Право наимеют некоторые категории рабочих и служащих авиации, а также лётно-испытательного состава независимо от ведомственной подчиненности предприятий, учреждений и организаций, в которых они заняты ( Закон Украины от 05.11.1991 № 1788-XII).

К таким категориям относятся:

работники лётного и лётно-испытательного состава;

работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие соответствующее удостоверение;



инженерно-технический состав;



бортпроводники.



Необходимый специальный стаж и страховой стаж для определения права на пенсию за выслугу лет для каждой отдельной категории определен статьей 54 Закона Украины № 1788-XII.

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий». При этом специальный стаж учитывается до 11 октября 2017 года — до вступления в силу Закона Украины от 03.10.2017 № 2148-VIII

Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается при увольнении с работы, дающей право на такую ​​пенсию.

Перечень должностей работников летного состава, перечень должностей и работ инженерно-технического состава авиации, дающих право на пенсию за выслугу лет, а также порядок расчета сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации, имеющим право на данный вид пенсии, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1992 № 418.

5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году. Напомним, средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляетЭто на 8% больше, чем в прошлом году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.