Пенсии авиаработников: условия получения и необходимый стаж — Finance.ua

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Пенсии авиаработников: условия получения и необходимый стаж

Личные финансы
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Пенсии авиаработников: условия получения и необходимый стаж
Пенсии авиаработников: условия получения и необходимый стаж
Некоторые категории работников авиации имеют право на пенсию за выслугу лет. Законодательством также определен необходимый специальный и страховой стаж, который требуется для получения этого права.
Об этом сообщили в Главном управлении ПФУ в Донецкой области.

Кто из авиаработников имеет право на пенсию за выслугу лет

Право на пенсию за выслугу лет имеют некоторые категории рабочих и служащих авиации, а также лётно-испытательного состава независимо от ведомственной подчиненности предприятий, учреждений и организаций, в которых они заняты (Закон Украины от 05.11.1991 № 1788-XII О пенсионном обеспечении).
К таким категориям относятся:
  • работники лётного и лётно-испытательного состава;
  • работники, осуществляющие управление воздушным движением и имеющие соответствующее удостоверение;
  • инженерно-технический состав;
  • бортпроводники.
Необходимый специальный стаж и страховой стаж для определения права на пенсию за выслугу лет для каждой отдельной категории определен статьей 54 Закона Украины № 1788-XII.

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При этом специальный стаж учитывается до 11 октября 2017 года — до вступления в силу Закона Украины от 03.10.2017 № 2148-VIII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении пенсий».
Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается при увольнении с работы, дающей право на такую ​​пенсию.
Перечень должностей работников летного состава, перечень должностей и работ инженерно-технического состава авиации, дающих право на пенсию за выслугу лет, а также порядок расчета сроков выслуги лет для назначения пенсий работникам авиации, имеющим право на данный вид пенсии, утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 21.07.1992 № 418.
Напомним, средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

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По материалам:
Finance.ua
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