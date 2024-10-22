Об открытии аэропорта «Львов» во время войны: хотя бы один аэропорт должен работать — Finance.ua

Об открытии аэропорта «Львов» во время войны: хотя бы один аэропорт должен работать
Мэр Львова Андрей Садовый считает, что во время войны хотя бы один из аэропортов Украины должен работать.
Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина, отвечая на вопрос о возможном возобновлении работы международного аэропорта «Львов» имени Даниила Галицкого.
«Есть вопросы безопасности государства, есть вопросы безопасности людей. Мы должны выжить в любых условиях, поэтому эта тема обсуждается в экспертных средах», — сказал он.
Мэр заверил, что в случае принятия такого решения журналисты первыми об этом узнают.
«Есть много аэропортов в Украине, и я думаю, что во время войны хотя бы один из них должен работать», — отметил Садовый.
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