Названы аэропорты мира с наилучшим авиасообщением: у лидера — более 300 направлений Сегодня 06:11 — Мир

Названы аэропорты мира с наилучшим авиасообщением: у лидера — более 300 направлений

Международный аэропорт Стамбула (Турция) признали лучшим в мире по авиасообщению. Через него проходит 309 направлений по всему миру.

Об этом свидетельствуют данные анализа компании Cirium, сотрудники которой подсчитали, сколько аэропортов соединял каждый авиационный хаб в период с января по июнь 2024 года, пишет The Independent

Второе, третье и четвертое места занимают три основных континентальных хаба Европы: немецкий Франкфурт-на-Майне (296 направлений), французский «Париж — Шарль-де-Голль» (282 направления) и нидерландский «Схипгол» в Амстердаме (270 направлений), наряду с Чикагским международным аэропортом имени О’Гара — самым связным американским аэропортом.

Аэропорт Дубая (ОАЭ) занял шестое место с 269 направлениями, за ним расположились аэропорты «Даллас-Форт-Верт» (США), «Шанхай-Пудун» (Китай) и «Атланта» (США), занимающие седьмое, восьмое и девятое места в таблице соответственно.

Еще один европейский аэропорт в первой десятке — римский Фьюмичино (Италия), занявший десятое место с 234 пунктами назначения на экранах отправления. Лондонский «Хитроу» (Великобритания) с 221 направлением занял 12-е место — между аэропортами Денвера (США) и Джидди (Саудовская Аравия).

УНІАН По материалам:

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