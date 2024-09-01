Названы аэропорты мира с наилучшим авиасообщением: у лидера — более 300 направлений — Finance.ua
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Названы аэропорты мира с наилучшим авиасообщением: у лидера — более 300 направлений

Мир
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Названы аэропорты мира с наилучшим авиасообщением: у лидера — более 300 направлений
Названы аэропорты мира с наилучшим авиасообщением: у лидера — более 300 направлений
Международный аэропорт Стамбула (Турция) признали лучшим в мире по авиасообщению. Через него проходит 309 направлений по всему миру.
Об этом свидетельствуют данные анализа компании Cirium, сотрудники которой подсчитали, сколько аэропортов соединял каждый авиационный хаб в период с января по июнь 2024 года, пишет The Independent.
Второе, третье и четвертое места занимают три основных континентальных хаба Европы: немецкий Франкфурт-на-Майне (296 направлений), французский «Париж — Шарль-де-Голль» (282 направления) и нидерландский «Схипгол» в Амстердаме (270 направлений), наряду с Чикагским международным аэропортом имени О’Гара — самым связным американским аэропортом.
Аэропорт Дубая (ОАЭ) занял шестое место с 269 направлениями, за ним расположились аэропорты «Даллас-Форт-Верт» (США), «Шанхай-Пудун» (Китай) и «Атланта» (США), занимающие седьмое, восьмое и девятое места в таблице соответственно.
Названы аэропорты мира с наилучшим авиасообщением: у лидера — более 300 направлений
Еще один европейский аэропорт в первой десятке — римский Фьюмичино (Италия), занявший десятое место с 234 пунктами назначения на экранах отправления. Лондонский «Хитроу» (Великобритания) с 221 направлением занял 12-е место — между аэропортами Денвера (США) и Джидди (Саудовская Аравия).
По материалам:
УНІАН
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