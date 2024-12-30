Названы лучшие и худшие авиакомпании мира в 2024 году — Finance.ua

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Названы лучшие и худшие авиакомпании мира в 2024 году

Личные финансы
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Названы лучшие и худшие авиакомпании мира в 2024 году
Названы лучшие и худшие авиакомпании мира в 2024 году
Крупнейшую авиакомпанию Бельгии Brussels Airlines признали лучшей авиакомпанией мира в 2024 году, тогда как худшим стал национальный перевозчик Туниса Tunisair.
Об этом свидетельствуют данные свежего рейтинга от сервиса AirHelp, оценившего услуги 109 авиакомпаний со всего мира. Основу рейтинга составило отношение этих авиаперевозчиков к клиентам, в частности, скорость реагирования на жалобы, выплата компенсаций и удовлетворенность пассажиров.
Для сравнения, лидер рейтинга получил общую оценку 8,12 баллов из 10, а авиаперевозчик, занявший последнее место — 3,63 балла.

10 лучших авиакомпаний мира в 2024 году

  1. Brussels Airlines (Бельгия)
  2. Qatar Airways (Катар)
  3. United Airlines (США)
  4. American Airlines (США)
  5. Play (Исландия)
  6. Austrian Airlines (Австрия)
  7. LOT Polish Airlines (Польша)
  8. Air Arabia (ОАЭ)
  9. Widerøe (Норвегия)
  10. Air Serbia (Сербия)
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10 худших авиакомпаний мира в 2024 году

  1. Tunisair (Тунис)
  2. Buzz (Польша)
  3. Nouvelair (Тунис)
  4. Bulgaria Air (Болгария)
  5. El Al Israel Airlines (Израиль)
  6. Pegasus Airlines (Турция)
  7. IndiGo (Индия)
  8. TAROM (Румыния)
  9. Air Mauritius (Маврикий)
  10. SKY express (Греция)
Между тем, топовые европейские лоукостеры Wizz Air (Венгрия) и Ryanair (Ирландия) оказались в середине рейтинга — у них 53 и 54 места соответственно.
По материалам:
УНІАН
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