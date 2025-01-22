Еще один европейский город введет туристический налог — Finance.ua

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Еще один европейский город введет туристический налог

Мир
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Еще один европейский город введет туристический налог
Еще один европейский город введет туристический налог
Эдинбург вводит туристический налог в 2026 году — это станет первым примером такого сбора в Шотландии.
Об этом пишет издание The Guardian.
Налог будет касаться гостей города, останавливающихся в гостиницах, хостелах и арендованной недвижимости, включая жилье на Airbnb.
Налог составит 5% стоимости проживания в сутки и будет применяться для проживания до 7 дней подряд.
Местные власти говорят, что средства, полученные от нового туристического сбора, будут направлены на улучшение инфраструктуры, развитие доступного жилья, сохранение культурного наследия и поддержку искусства. В частности, 35% поступлений будет направлено именно на художественные проекты.
Туристический сбор вступит в силу 24 июля 2026 года, хотя будет применяться только к бронированиям, которые будут совершаться после 1 мая 2025 года.
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Работа над этой схемой началась более шести лет назад. По мнению авторов проекта, это уникальная возможность удержать и повысить позицию Эдинбурга как одного из самых красивых и приятных мест в мире.
В нескольких английских городах, включая Манчестер и Ливерпуль, действуют сборы с посетителей. Они меньше, добровольные и не касаются всех типов поставщиков размещения.
Схема Манчестера, предусматривающая доплату в размере 1 фунта стерлингов за ночь в 74 отелях и апартаментах в центре города, помогла собрать для города 2,8 миллиона фунтов стерлингов в год.
В то же время, Эдинбургская схема является первой, которая охватывает все типы размещения: от кемпингов и хостелов до недвижимости Airbnb, апарт-отелей и гостиниц и т. д.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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