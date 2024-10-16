Один из крупнейших городов Польши вводит туристический налог — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Один из крупнейших городов Польши вводит туристический налог

Мир
40
Один из крупнейших городов Польши вводит туристический налог
Один из крупнейших городов Польши вводит туристический налог
Краков, второй по величине город Польши и популярное туристическое направление, попросил правительство изменить закон, чтобы город смог ввести новый налог на туристов. Такая инициатива возникла в ответ на рост посетителей.
Об этом пишет издание Notes from Poland.
В прошлом году Краков посетили более 7 миллионов туристов, в том числе около 900 тыс. иностранных туристов из-за границы. Однако в отличие от многих популярных туристических мест город не может взимать туристический сбор, поскольку польское законодательство этого не позволяет.
Муниципалитетам разрешено взимать opłata miejscowa — что можно перевести как «плата за посетителей», — но для этого они должны соответствовать строгим критериям. Краков взимал такой сбор между 2004 и 2015 годами, но впоследствии не смог это сделать из-за изменения экологических норм.
Эта плата предназначена главным образом для «курортов у моря или в горах, где климатические условия благоприятны», — отмечает Лукаш Маслёна, городской советник в Кракове, которого цитирует Radio Eska. В Кракове же, напротив, наихудшее загрязнение воздуха в Польше.
Читайте также
Город также отмечает, что максимальная ставка, разрешенная для сбора, в любом случае составляет всего 3,22 злотых (0,75 евро) за ночь. Для сравнения, туристический налог в Греции, взимаемый с проживания, имеет максимальную ставку 10 евро за ночь.

Куда направят средства

Во время голосования в среду на этой неделе городской совет единогласно поддержал резолюцию, призывающую национальное правительство разрешить муниципалитетам взимать туристический сбор через поправку в налоговое законодательство, которую Краков подготовил в сотрудничестве с Ассоциацией польских городов.
«Чрезмерный туризм приводит к напряженности и социальному недовольству во многих местах Европы», — говорится в резолюции, адресованной премьер-министру Дональду Туску и министерству спорта и туризма.
Деньги, полученные от сбора, который, по оценкам, составит 30−50 миллионов злотых (7−11,6 миллионов евро) в год, «могут быть использованы для реализации проектов, которые вписываются в политику устойчивого туризма, а следовательно, направлены на повышение комфорта жителей и гостей города».
Михал Древницкий, другой городской советник, считает, что его следует использовать для «компенсации жителям, особенно в центре города, за проблемы, вызванные туризмом… [такие как шум, разбитые дороги и пробки».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.