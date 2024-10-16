Один из крупнейших городов Польши вводит туристический налог — Finance.ua

Один из крупнейших городов Польши вводит туристический налог Сегодня 14:35 — Мир

Один из крупнейших городов Польши вводит туристический налог

Краков, второй по величине город Польши и популярное туристическое направление, попросил правительство изменить закон, чтобы город смог ввести новый налог на туристов. Такая инициатива возникла в ответ на рост посетителей.

В прошлом году Краков посетили более 7 миллионов туристов, в том числе около 900 тыс. иностранных туристов из-за границы. Однако в отличие от многих популярных туристических мест город не может взимать туристический сбор, поскольку польское законодательство этого не позволяет.

Муниципалитетам разрешено взимать opłata miejscowa — что можно перевести как «плата за посетителей», — но для этого они должны соответствовать строгим критериям. Краков взимал такой сбор между 2004 и 2015 годами, но впоследствии не смог это сделать из-за изменения экологических норм.

Эта плата предназначена главным образом для «курортов у моря или в горах, где климатические условия благоприятны», — отмечает Лукаш Маслёна, городской советник в Кракове, которого цитирует Radio Eska. В Кракове же, напротив, наихудшее загрязнение воздуха в Польше.

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Город также отмечает, что максимальная ставка, разрешенная для сбора, в любом случае составляет всего 3,22 злотых (0,75 евро) за ночь. Для сравнения, туристический налог в Греции, взимаемый с проживания, имеет максимальную ставку 10 евро за ночь.

Куда направят средства

Во время голосования в среду на этой неделе городской совет единогласно поддержал резолюцию, призывающую национальное правительство разрешить муниципалитетам взимать туристический сбор через поправку в налоговое законодательство, которую Краков подготовил в сотрудничестве с Ассоциацией польских городов.

«Чрезмерный туризм приводит к напряженности и социальному недовольству во многих местах Европы», — говорится в резолюции, адресованной премьер-министру Дональду Туску и министерству спорта и туризма.

Деньги, полученные от сбора, который, по оценкам, составит 30−50 миллионов злотых (7−11,6 миллионов евро) в год, «могут быть использованы для реализации проектов, которые вписываются в политику устойчивого туризма, а следовательно, направлены на повышение комфорта жителей и гостей города».

Михал Древницкий, другой городской советник, считает, что его следует использовать для «компенсации жителям, особенно в центре города, за проблемы, вызванные туризмом… [такие как шум, разбитые дороги и пробки».

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