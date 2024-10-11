Прага присоединяется к другим городам ЕС в повышении туристического налога — Finance.ua

Прага присоединяется к другим городам ЕС в повышении туристического налога Сегодня 17:20

Прага присоединяется к другим городам ЕС в повышении туристического налога

Несколько популярных стран ЕС недавно повысили налоги на туристов, чтобы решить такие проблемы, как чрезмерный туризм и инфляция.

Прага 1 планирует повышение. Об этом сообщает Прага стала последней, принявшей подобное решение, а районОб этом сообщает Schengen.News.

Нынешний налог в районе Прага 1 в размере 50 чешских крон (около 2 евро) с человека за ночь обсуждается в плане повышения, поскольку местные чиновники считают эту сумму недостаточной.

Кроме того, отчет окружного финансового комитета также показал, что средний туристический налог в городах ЕС составляет около 7 евро за ночь, что в три раза превышает нынешнюю ставку в Праге.

Представители округа Прага 1 выразили удовлетворение текущим распределением доходов от платы за проживание. Сейчас все сборы, связанные с отелями, поступают в центральный бюджет города, тогда как район Праги 1 взимает плату только с хостелов и пансионатов, а 25 процентов нужно возвращать муниципалитету.

Окружные чиновники выступают за то, чтобы оставить общую сумму или вернуть 25 процентов платы за отель для поддержки устойчивого развития.

Предлагаемое увеличение имеет решающее значение, особенно с учетом нагрузки на туристические места в центре города. Туристы должны честно участвовать в стоимости коммунальных услуг.

Напомним, Амстердам, где уже вводят Напомним, Амстердам, где уже вводят самый высокий налог на туризм в Европе, планирует снова повысить тарифы в 2024 году. Город поднимет налог на гостиничные номера с 7% до 12,5%, а тариф для пассажиров круизных судов подскочит с 8 до 11 евро за человека в день.

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Исландия

Исландия введет туристический налог в 2024 году, но точная сумма сбора еще не определена. Премьер-министр Катрин Якобсдоттир говорит, что плата будет разумной и будет содействовать программам устойчивого развития, согласовываясь с целью Исландии стать углеродно-нейтральной до 2040 года.

Ольян, Португалия

Крупнейший рыболовный порт португальского региона Алгарве, Ольян, взимает туристический налог с июня 2023 года: половина дохода направлялась на борьбу с негативным влиянием туризма. Теперь посетителям придется платить 2 евро за ночь в высокий сезон и 1 евро — в другой период года.

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Барселона и Валенсия, Испания

В апреле 2024 года в Барселоне повысят налог на туризм. Сейчас он составляет 2,75 евро за ночь и вырастет до 3,25 евро. В Валенсии турсбор сейчас варьируется от 50 центов до 2 евро за ночь.

Венеция, Италия

В 2024 году туристы в Венеции должны платить 5 евро: город уже несколько лет ведет борьбу с массовым туризмом. Плата распространяется на посетителей старше 14 лет и будет реализована через цифровой портал возможностью скачать QR-код.

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Справка Finance.ua:

В 2023 году Прага собрала 801 миллион чешских крон платы за проживание, что на 250 миллионов чешских крон больше, чем в прошлом году.

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