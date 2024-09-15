Порту планирует повысить туристический налог из-за роста популярности среди путешественников — Finance.ua
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Порту планирует повысить туристический налог из-за роста популярности среди путешественников

Мир
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Порту планирует повысить туристический налог из-за роста популярности среди путешественников
Порту планирует повысить туристический налог из-за роста популярности среди путешественников, Фото: unsplash
Городской совет Порту объявил, что туристы, останавливающиеся в городе на ночь, теперь должны будут доплачивать 3 евро вместо прежних 2 евро.
Об этом пишет The Sun.

Кого будут касаться новые правила

В недавнем заявлении чиновники подтвердили, что правила будут применяться ко всем нерезидентам города, включая как иностранных граждан, так и граждан Португалии из других регионов.
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Мэр Руй Морейра выразил убеждение, что нынешний налог на туризм в размере 2 евро недостаточен.
Он призвал местные власти принять дальнейшие меры для того, чтобы город оставался «устойчивым туристическим направлением».
«Необходимо поддерживать Порту как устойчивое туристическое направление, предотвращая деградацию и чрезмерную занятость, что предполагает корректировку политики управления туризмом», — отметил он.
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Городской совет Порту защитил повышение туристического сбора, ссылаясь на прошлогодние расходы в разных секторах, в частности это:
  • культура,
  • наследие,
  • окружающая среда,
  • энергетика,
  • качество жизни,
  • градостроительство,
  • жилищное строительство,
  • транспорт.
Мэр подчеркнул, что эти инвестиции важны для поддержки и улучшения услуг, предоставляемых туристам.
В дополнение к этим расходам Порту будет направлять средства на развитие бренда, туристическое продвижение города, международные брендинговые инициативы и модернизацию туристических услуг.
Дата вступления в силу нововведения еще не объявлена.

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По материалам:
Телеканал 24
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