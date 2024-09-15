Порту планирует повысить туристический налог из-за роста популярности среди путешественников — Finance.ua

Порту планирует повысить туристический налог из-за роста популярности среди путешественников Сегодня 17:16 — Мир

Порту планирует повысить туристический налог из-за роста популярности среди путешественников, Фото: unsplash

Городской совет Порту объявил, что туристы, останавливающиеся в городе на ночь, теперь должны будут доплачивать 3 евро вместо прежних 2 евро.

Об этом пишет The Sun.

Кого будут касаться новые правила

В недавнем заявлении чиновники подтвердили, что правила будут применяться ко всем нерезидентам города, включая как иностранных граждан, так и граждан Португалии из других регионов.

Мэр Руй Морейра выразил убеждение, что нынешний налог на туризм в размере 2 евро недостаточен.

Он призвал местные власти принять дальнейшие меры для того, чтобы город оставался «устойчивым туристическим направлением».

«Необходимо поддерживать Порту как устойчивое туристическое направление, предотвращая деградацию и чрезмерную занятость, что предполагает корректировку политики управления туризмом», — отметил он.

Городской совет Порту защитил повышение туристического сбора, ссылаясь на прошлогодние расходы в разных секторах, в частности это:

культура,

наследие,

окружающая среда,

энергетика,

качество жизни,

градостроительство,

жилищное строительство,

транспорт.

Мэр подчеркнул, что эти инвестиции важны для поддержки и улучшения услуг, предоставляемых туристам.

В дополнение к этим расходам Порту будет направлять средства на развитие бренда, туристическое продвижение города, международные брендинговые инициативы и модернизацию туристических услуг.

Дата вступления в силу нововведения еще не объявлена.

Телеканал 24 По материалам:

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