ТОП-5: рейтинг самых красивых стран мира (фото) — Finance.ua

ТОП-5: рейтинг самых красивых стран мира (фото) Сегодня 21:33 — Мир

Сайт StudyFinds собрал пять самых красивых стран по рейтингам 10 экспертных туристических сайтов. Об этом пишет studyfinds.org

США

Соединенные Штаты выделяются среди других стран как сокровищница поразительных пейзажей. Чего стоит только Большой Каньон — он завораживает, он простирается как бы бесконечно. Один из туристических сайтов описывает каньон как огромную геологическую страну чудес, отвечающую часто употребляемому термину «захватывает дух».

Италия

Очарование Италии неоспоримо, а ее двумя основными туристическими изюминками являются плавучий город Венеция и усеянное солнцем побережье Амальфи.

Начнем с Венеции — места, словно бросающего вызов реальности благодаря лабиринту каналов и мостов. Это как входить в живую акварельную картину. Crazy Tourist восхищается Понте-ди-Риальто, называя его самым известным из мостов Венеции.

Побережье Амальфи предлагает идеальное сочетание природной красоты, приключений на свежем воздухе и культурных впечатлений: от путешествий по островам в Искию и Капри до исторических чудес Помпеи и Вила-Йовис. Независимо от того, отдыхаете ли вы в Позитано, прогуливаетесь по Сорренто или исследуете оживленные улицы Неаполя, побережье Амальфи — это праздник для всех ваших чувств.

Вьетнам

Эта страна наполнена потрясающими пейзажами. Водопад долины Са Па — ощущение, будто природа решила немного похвастаться.

Но что самое красивое во Вьетнаме? Пожалуй, это залив Халонг. Представьте тысячи неровных известняковых островов, выныряющих из изумрудного моря. Это тот вид, который остается с вами, заставляя постоянно желать вернуться.

Канада

Канада является домом для некоторых из самых потрясающих природных ландшафтов в мире, и Национальный парк Банф и озеро Пейто не исключение. Национальный парк Банф, расположенный в самом сердце канадских Скалистых гор, является настоящей жемчужиной. Благодаря кристально чистым озерам, высоким горам и богатой дикой природе не удивительно, почему Банф является популярным местом для любителей природы.

Греция

Если вы ищете место, сочетающее потрясающую природную красоту с богатой историей и культурой, греческие регионы Санторини и Фессалия должны быть в верхней части вашего списка.

Санторини с его знаковыми побеленными зданиями, расположенными на вершинах поразительных скал с видом на Эгейское море, обязательны для посещения любым путешественником. Вулканическое происхождение острова создало уникальные пляжи с черным и красным песком, а его древние руины и очаровательные деревни позволяют заглянуть в богатое прошлое Греции.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.