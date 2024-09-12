ТОП-5: рейтинг самых красивых стран мира (фото) — Finance.ua

ТОП-5: рейтинг самых красивых стран мира (фото)
Сайт StudyFinds собрал пять самых красивых стран по рейтингам 10 экспертных туристических сайтов. Об этом пишет studyfinds.org.
🏕️ Хотите иметь комфортное путешествие на собственном авто за границей. Выберите Зеленую Карту на Finance.ua и смело в незабываемое путешествие!
США
Соединенные Штаты выделяются среди других стран как сокровищница поразительных пейзажей. Чего стоит только Большой Каньон — он завораживает, он простирается как бы бесконечно. Один из туристических сайтов описывает каньон как огромную геологическую страну чудес, отвечающую часто употребляемому термину «захватывает дух».
Италия
Очарование Италии неоспоримо, а ее двумя основными туристическими изюминками являются плавучий город Венеция и усеянное солнцем побережье Амальфи.
Начнем с Венеции — места, словно бросающего вызов реальности благодаря лабиринту каналов и мостов. Это как входить в живую акварельную картину. Crazy Tourist восхищается Понте-ди-Риальто, называя его самым известным из мостов Венеции.
Побережье Амальфи предлагает идеальное сочетание природной красоты, приключений на свежем воздухе и культурных впечатлений: от путешествий по островам в Искию и Капри до исторических чудес Помпеи и Вила-Йовис. Независимо от того, отдыхаете ли вы в Позитано, прогуливаетесь по Сорренто или исследуете оживленные улицы Неаполя, побережье Амальфи — это праздник для всех ваших чувств.
Вьетнам
Эта страна наполнена потрясающими пейзажами. Водопад долины Са Па — ощущение, будто природа решила немного похвастаться.
Но что самое красивое во Вьетнаме? Пожалуй, это залив Халонг. Представьте тысячи неровных известняковых островов, выныряющих из изумрудного моря. Это тот вид, который остается с вами, заставляя постоянно желать вернуться.
Канада
Канада является домом для некоторых из самых потрясающих природных ландшафтов в мире, и Национальный парк Банф и озеро Пейто не исключение. Национальный парк Банф, расположенный в самом сердце канадских Скалистых гор, является настоящей жемчужиной. Благодаря кристально чистым озерам, высоким горам и богатой дикой природе не удивительно, почему Банф является популярным местом для любителей природы.
Греция
Если вы ищете место, сочетающее потрясающую природную красоту с богатой историей и культурой, греческие регионы Санторини и Фессалия должны быть в верхней части вашего списка.
Санторини с его знаковыми побеленными зданиями, расположенными на вершинах поразительных скал с видом на Эгейское море, обязательны для посещения любым путешественником. Вулканическое происхождение острова создало уникальные пляжи с черным и красным песком, а его древние руины и очаровательные деревни позволяют заглянуть в богатое прошлое Греции.
Страхование для выезда за границу📃
Поделиться новостью