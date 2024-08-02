ТОП-5 старинных городков Европы, где еще нет толп туристов (фото) — Finance.ua

ТОП-5 старинных городков Европы, где еще нет толп туристов (фото) Сегодня 21:00 — Мир

Эксперты привели ТОП-5 небольших городков в Европе, где сейчас немного туристов. Этот список подойдет для любителей узких улочек и маленьких городков, где нечасто можно встретить толпы туристов, а только местных жителей.

Об этом пишет traveloffpath.com

Силвеш, Португалия

В Силвеше есть холмистый Старый город, в основном сохранившийся с мавританских времен, когда значительные части португальской территории перешли под контроль мусульман, и над ним стоит величественная крепость.

Разница между Лиссабоном и Силвешем заключается в том, что последний выглядит гораздо спокойнее. Во-первых, это муниципалитет из 37 000 жителей, здесь нет привычной массы машин и грохота трамваев, и, что самое главное, сюда приезжает гораздо меньше туристов.

Халль-ин-Тироль, Австрия

Все знают Австрию по величественной Вене, по альпийской красоте Зальцбурга, ежегодно привлекающей миллионы посетителей.

Халль-ин-Тироль расположен в 15 минутах езды от города Инсбрук, это традиционная тирольская деревня с высокими церковными шпилями и мощеными улицами на фоне австрийских Альп.

Сигишоара, Румыния

Сигишоара — это очаровательный маленький городок, спрятавшийся в глубине Трансильвании, исторического региона Румынии, и он выглядит так, будто его буквально вытащили из готического романа.

Это одна из наиболее сохранившихся средневековых цитаделей, которые все еще стоят в Румынии.

Гронинген, Нидерланды

Он похож на Амстердам, только менее загруженный, и туристические мероприятия здесь дешевле: бронирование пешеходной экскурсии с местным гидом стоит всего 16,27 долларов США, а восхождение на Мартиниторен, главную достопримечательность города, стоит 6,51 дол.

Таррагона, Испания

Если вы едете в Испанию в этом году, вы можете пропустить Барселону, Майорку и большинство других туристических точек.

Вместо них попробуйте Таррагону на северо-восточном каталонском побережье, исторический морской порт, усеянный достопримечательностями римской эпохи, включая арену 2-го века с видом на Средиземное море, и остатки древнего Форума, все еще расположенного вдоль города.

Старый квартал Таррагоны — это холмистый лабиринт зданий цвета охры и средневековых площадей, а в 10 минутах ходьбы вас ждет такое желанное время на пляже в Платжа-дель-Миракл.

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