Барселона с 1 апреля снова повышает туристический налог — Finance.ua

Барселона с 1 апреля снова повышает туристический налог Сегодня 17:21 — Мир

Барселона с 1 апреля снова повышает туристический налог

Барселона с 1 апреля повышает туристический налог, теперь за недельное пребывание в отеле 5* туристы должны будут заплатить почти 44 евро на человека, кроме стоимости размещения.

Об этом сообщают испанские СМИ.

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Как уточняется, в городе действует несколько различных сборов для туристов, которые суммируются. Так, региональный налог зависит от типа размещения: для пятизвездочных отелей он составляет 3,5 евро в сутки, для четырехзвездочных отелей — 1,7 евро, для частного жилья, снятого через Airbnb — 2,25 евро, для других объектов — 1 евро.

Кроме регионального налога действует еще постоянно повышающийся городской. В апреле 2023 года он вырос с 1,75 до 2,75 евро, а с 1 апреля 2024 г. его повысят еще раз, до 3,25 евро.

Для пассажиров круизных судов также действует специальный налог. Если они проводят в городе менее 12 часов, то платят 3 евро, а если больше — 2.

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Суммарно после повышения с 1 апреля постояльцам гостиницы 5* в Барселоне придется заплатить 6,75 евро за сутки пребывания в городе, 4* - почти 5 евро. Постояльцы квартир будут платить 5,5 евро. Прибывающие в город на круизных судах на один день будут платить 6,25 евро.

Власти Барселоны заявили, что повышение туристических налогов направлено на привлечение в город более «качественного» туризма. Сейчас ежегодно сюда приезжают около 32 млн туристов, многие из которых — на круизных лайнерах.

«Наша цель больше не массовый, а качественный туризм, увеличивающий доходы города. Показатели турпотока допандемийного 2019 года в Барселоне уже превышены, но не по количеству туристов, а по доходу от туризма», — заявил заместитель мэра города Хайме Колбони.

В 2024 году туристические сборы должны принести Барселоне 100 млн евро, которые направят на улучшение транспортной инфраструктуры города, включая дороги, общественный транспорт и эскалаторы.

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