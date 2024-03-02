Популярный испанский город хочет, чтобы туристы платили за вход на главную площадь — Finance.ua

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Популярный испанский город хочет, чтобы туристы платили за вход на главную площадь

Мир
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Популярный испанский город хочет, чтобы туристы платили за вход на главную площадь
Популярный испанский город хочет, чтобы туристы платили за вход на главную площадь, Фото: unian.ua
Испания считается одной из самых популярных среди туристов стран мира, а это неизбежно приводит к чрезмерному туризму — неприятному явлению как для местных жителей, так и для путешественников. Поэтому неудивительно, что многие популярные города начинают вводить разные ограничительные меры, чтобы регулировать потоки туристов.
К примеру, в испанском городе Севилья решили ограничить вход туристов на центральную площадь города Plaza de Espana. Как пояснил на своей странице в соцсети X мэр города Хосе Луис Санс, полностью площадь Испании закрывать не будут — жители города и провинции по-прежнему смогут заходить туда без ограничений, а вот туристы смогут попасть на главную площадь города за отдельную плату.
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«Мы будем взимать с туристов плату, как это делается в большинстве городов мира. Только за счет бюджета горсовета мы не можем ни сохранить наше наследие, ни гарантировать сохранность памятника», — пояснил он.
Также мэр Севильи выложил видео, показывающее, как сейчас выглядит площадь Испании — с множеством уличных торговцев прямо на лестнице, а также обшарпанными стенами, отбитой плиткой и выбитыми перилами.
Напомним, согласно последнему квартальному отчету Европейской туристической комиссии (ETC), несмотря на инфляционное давление, мощное восстановление европейского туризма в конце 2023 года свидетельствует о многообещающем восстановлении, которое приближается к уровню до пандемии. Причиной такого оживления являются поездки внутри ЕС с ключевых рынков, таких как Германия, Франция и Нидерланды.

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По материалам:
УНІАН
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