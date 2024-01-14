Повышение тарифов. Что нужно знать о туристических налогах в Европе на 2024 год — Finance.ua

Повышение тарифов. Что нужно знать о туристических налогах в Европе на 2024 год Сегодня 11:12 — Мир

Повышение тарифов. Что нужно знать о туристических налогах в Европе на 2024 год

Туристический сбор в этом году повысит ряд стран Европы, чтобы привлечь дополнительные средства и для борьбы с чрезмерным туризмом.

Где введут и где повысят существующие туристические налоги — рассказывает SchengenVisaInfo.com

Почему в странах Европы повышают туристические сборы

Европейские страны обычно включают туристические налоги в стоимость проживания в отелях. Размер дополнительной платы может отличаться в зависимости от количества дней пребывания, популярности места назначения, сезона и звездности отелей.

Согласно отчету Group NAO и GDS-Movement, в последнее время все большее число стран вводят налоги на туризм, особенно в США и Европе.

Все больше направлений создают инициативы по устойчивому развитию. Вводя такие сборы, в странах могут получить большее финансирование для достижения ряда целей, говорит Гай Бигвуд из Global Destination Sustainability Movement.

Например, в Греции повышение уже существующего гостиничного налога поможет бороться со стихийными бедствиями, вызванными изменением климата. В Дубровнике, Хорватия, введение дополнительного тарифа на круизные суда поможет улучшить инфраструктуру древнего города.

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Где будут введены новые налоги на туризм в Европе?

Европейский Союз: платная регистрация

Начиная с 2025 года жителям стран, не входящих в ЕС и въезжающих в Европу без особых визовых требований, нужно будет зарегистрироваться через Европейскую систему информации и авторизацию путешествий (ETIAS).

Стоимость регистрации составляет около 7 евро на человека. Цель электронной отмены виз — усилить безопасность границ Евросоюза.

Амстердам, Нидерланды

Амстердам, где уже вводят самый высокий налог на туризм в Европе, планирует снова повысить тарифы в 2024 году. Город поднимет налог на гостиничные номера с 7% до 12,5%, а тариф для пассажиров круизных судов подскочит с 8 до 11 евро за человека в день.

По словам Хестер ван Бурен, заместителя мэра Амстердама по финансам, увеличенный доход будет направлен на борьбу с последствиями чрезмерного туризма, поддержание чистоты и решение вопросов соседства.

Исландия

Исландия введет туристический налог в 2024 году, но точная сумма сбора еще не определена. Премьер-министр Катрин Якобсдоттир говорит, что плата будет разумной и будет способствовать программам устойчивого развития, согласовываясь с целью Исландии стать углеродно-нейтральной до 2040 года.

Ольян, Португалия

Крупнейший рыболовный порт португальского региона Алгарве, Ольян, взимает туристический налог с июня 2023: половина дохода направлялась на борьбу с негативным влиянием туризма. Теперь посетителям придется платить 2 евро за ночь в высокий сезон и 1 евро — в другой период года.

Барселона и Валенсия, Испания

В апреле 2024 года в Барселоне повысят налог на туризм. Сейчас он составляет 2,75 евро за ночь и вырастет до 3,25 евро. В Валенсии турсбор сейчас варьируется от 50 центов до 2 евро за ночь.

Венеция, Италия

В 2024 году туристы в Венеции должны платить 5 евро: город уже несколько лет ведет борьбу с массовым туризмом. Плата распространяется на посетителей старше 14 лет и будет реализована через цифровой портал возможностью скачать QR-код.

Дания

Дания планирует ввести «пассажирский налог» для авиарейсов в 2025 году. С авиапутешественников до 2030 года планируют взимать около 8,4 евро за полеты в пределах Европы, 32 евро — за рейсы на средние расстояния и 51 евро — для рейсов на дальние расстояния. Доход будет направлен на использование экологического топлива на внутренних рейсах.

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Где в Европе взимается туристический налог: стоимость

Австрия: Вена, Зальцбург. В зависимости от локации, количества дней и сезона посещения — 3,2 евро;

Бельгия: Большие города, такие как Брюссель, Бергес и Антверпен. Налог зависит от количества ночей, цены за номер и рейтинга гостиниц — 7,50 евро;

Болгария: Все отели — 1,50 евро;

Хорватия: Все направления, в основном в зависимости от сезона — 1,33 евро;

Чехия: Прага — менее 1 евро;

Франция: Вся страна — до 4 евро;

Германия: Большие города в зависимости от счета отеля — 5%;

Греция: Все направления — 4 евро;

Венгрия: Будапешт — 4% стоимости номера;

Италия: Популярные направления — от 3 до 7 евро за ночь;

Нидерланды: Все города — 7% от стоимости номера;

Португалия: 13 муниципалитетов — 2 евро за ночь в отеле;

Словения: все направления — 3 евро;

Испания: Популярные направления в зависимости от рейтингов отелей и сезона — 4 евро.

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