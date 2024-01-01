Самые странные туристические запреты 2023 года в Европе — Finance.ua

Самые странные туристические запреты 2023 года в Европе Сегодня 21:35 — Мир

Самые странные туристические запреты 2023 года в Европе

В мире до сих пор наблюдается послепандемийный бум туризма — люди активно ездят в путешествия, которые откладывали более двух лет из-за карантина. Порой этот мощный наплыв туристов становится проблемой местных властей.

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В самых популярных туристических городах власти пытаются сдержать этот поток, вводя ограничения на количество круизных судов, входящих в порт, или повышая налоги для туристов. Но иногда эти ограничения не столько сдерживают туристический поток, сколько сбивают с толку — а какой у них смысл? Euronews составил короткий топ таких странных запретов, которые удивили туристов в 2023 году.

Запрет полотенец на пляжах Сардинии

В связи с тем, что этим летом туристы массово спускаются на знаменитые замечательные пляжи Сардинии, власти ввели ряд правил. Они включали ограничение количества посетителей и ввод временных ограничений.

Но пляж Пелоса на западном побережье также ввел запрет на использование полотенец, требуя, чтобы загорающие брали с собой коврики, которые улавливают меньше песка. Так администрация борется с постепенным «выносом» песка с пляжа.

36 000 евро штрафа за музыку на пляжах Португалии

В начале этого года посетителей пляжа в Португалии предупредили, что им грозит штраф в размере до 36 000 евро за слишком громкую музыку. В частности, отдыхающим запретили приносить портативные колонки, которые издают мелодии на большой громкости и тем самым беспокоят местных жителей и других туристов.

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Пляжный указ также запрещает играть в игры с мячом за пределами специально отведенных мест, ставить палатки за пределами кемпингов и разводить костры.

В Севилье в публичных местах запрещено ходить в нижнем белье

Испанский город Севилья в этом году объявил о пресечении антиобщественного поведения молодежи, приняв закон об ограничении «непристойных действий», совершаемых публично.

Власти запретили не только ходить в нижнем белье в общественных местах, но также носить одежду с «сексистскими сообщениями», а также заниматься «непристойным эксгибиционизмом».

Портофино штрафует любителей селфи

Портофино, небольшой приморский городок на итальянской Ривьере, где местные страдают от нашествия туристов. В частности, горожан раздражают любители селфи, которые блокируют тротуары и дороги, когда позируют для очередного снимка.

Чтобы бороться с этим, мэр Портофино ввел зоны «запретного ожидания» на период летних месяцев. Тех, кто просто так будет стоять «слишком долго» на набережной с 10:30 до 18:00, будут штрафовать на 270 евро.

Забор, чтобы заблокировать селфи туристов

Считается, что виды города Гальштат в австрийских горах вдохновили Disney на мультфильм «Ледяное сердце». Поэтому более миллиона туристов ежегодно посещают это место, и многие хотят сделать селфи со знаменитым видом.

Фальшивые предупреждающие знаки на испанских пляжах

Одна из самых удивительных репрессий в сфере туризма действительно оказалась фальшивкой. Местные активисты разместили на пляжах Майорки и на подходе к ним фальшивые предупредительные знаки на английском языке.

Некоторые плакаты предупреждали об «опасных медузах», «падающих камнях» или морской воде, загрязненной сточными водами. Другие говорили, что пляж закрыт, или утверждали, что до пляжа идти несколько часов, хотя на самом деле расстояние до океана составляло менее 100 метров.

Несколько небольших строк текста на каталонском языке под этими фейковыми знаками говорили местным жителям, что эти предупреждения фальшивые и что «пляж открыт для всех, кроме иностранцев и медуз».

УНІАН По материалам:

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