В ЕС выбрали новую столицу «умного» туризма — Finance.ua

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В ЕС выбрали новую столицу «умного» туризма

Мир
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В ЕС выбрали новую столицу «умного» туризма
В ЕС выбрали новую столицу «умного» туризма
Ирландский Дублин признали европейской столицей «умного» туризма в 2024 году, в то время как итальянский город Гроссето назвали пионером европейского «зеленого» туризма.
Решение было принято на основе их достижений в области доступности, устойчивого развития, а также цифровизации и культурного наследия, сообщает SchengenVisaInfo.
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Дублин и Гроссето были отобраны из 40 направлений в 21 стране.
В качестве приза города-победители получат от Европейской комиссии рекламную поддержку и помощь в производстве сувенирной продукции.
Умный туризм (Smart Tourism) направлен на то, чтобы сделать туристический сектор более инновационным с использованием цифровых технологий. Его цель — предоставить туристам более эффективный, персонализированный и приятный опыт, одновременно способствуя устойчивости и управлению туристическими направлениями.
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Столицы «умного» туризма в Европейском Союзе выбирают с 2019 года. Ранее ими становились Хельсинки (Финляндия), Лион (Франция), Малага (Испания), Гетеборг (Швеция), Бордо (Франция), Валенсия (Испания), Пафос (Кипр) и Севилья (Испания).

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По материалам:
УНІАН
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