Без толпы туристов. Топ-10 наименее посещаемых стран на планете — Finance.ua

Без толпы туристов. Топ-10 наименее посещаемых стран на планете Сегодня 07:44 — Мир

Без толпы туристов. Топ-10 наименее посещаемых стран на планете

С возвращением путешествий после пандемии многие страны борются с чрезмерным туризмом. Но есть такие направления, куда иностранные гости почти не едут.

Какие 10 стран мира наименее посещаемы в 2023 году — сообщает travelandleisureasia.com

Что определяет популярность страны у туристов

Одними из самых популярных стран для поездок являются Франция, Испания и США. Самый посещаемый город в мире — Бангкок в Таиланде. Туда едут около 22 млн человек в год. На втором месте по посещаемости Париж во Франции — он принимает более 17,4 млн иностранных гостей в год.

Остальные направления менее популярны. Одна из причин — расстояние, из-за чего путешествие становится дороже. Некоторые могут иметь недостаточно развитую индустрию туризма, другие слишком маленькие, чтобы принять огромное количество туристов. Еще некоторые направления могут быть опасными или труднодоступными — например, Северная Корея, Сомали.

При этом количество туристов, посещающих страну, не обязательно указывает на меньшие впечатления от поездки. Страны, которые иностранцы мало посещают, часто красивые, менее испорчены людьми и более дешевые.

В какие страны приезжает меньше всего иностранцев

Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) определила 10 направлений, которые меньше всего рискуют пострадать от чрезмерного туризма. Это страны с наименьшим количеством ежегодных посетителей.

Во всех этих направлениях общим является их относительная недоступность, что предотвращает появление большого количества гостей. Туристам приходится тратить время, силы и деньги, чтобы добраться до конечного пункта назначения. Такая ситуация с наименее посещаемой страной в мире — полинезийским архипелагом Тувалу. По данным Skyscanner, поездка из Парижа в Тувалу и обратно требует бюджета около 3500 евро, потому что прямых рейсов нет. То же касается Маршалловых Островов, дорога из Европы в которые может занять до 42 часов, включая пересадки. Фактически это касается многих направлений Тихого океана, входящих в этот список:

Рейтинг

Тувалу (3700 иностранных гостей в 2019 году); Маршалловы Острова (6100 туристов из других стран); Ниуэ (10 200); Кирибати (12 000); Микронезия (18 000); Монтсеррат (19 300); Соломоновы Острова (29 000); Сан-Томе и Принсипи (34 900); Коморские Острова (45 000); Гвинея-Бисау (52 000).

Чем интересны наименее посещаемые страны

Туризм в Тувалу — кристально прозрачные голубые воды и пляжи с пальмами. Особенно там популярен дайвинг в заповедной зоне со множеством рифов, лагун и местами обитания животных, включая морских черепах. Также популярны катания на яхтах, поездки в местную пекарню, национальную библиотеку и разные места времен Второй мировой войны.

В единственный международный аэропорт Тувалу летает Fiji Airways.

Тувалу — одно из 22 островных государств Тихого океана, наиболее страдающих из-за изменения климата. Детей в Тувалу учат в школе, что они, возможно, будут последним поколением, которое вырастет на острове. Затем он может оказаться под водой из-за повышения уровня моря.

Маршалловы острова расположены в Тихом океане между Филиппинами и Гавайями. Они привлекают чистыми пляжами с белым песком, разнообразием морской жизни — только кораллов там более 160 видов.

Маршалловы Острова глубоко вошли в историю Второй мировой войны: сначала они служили японской базой, а затем стали местом ядерных испытаний американских военных. Острова также находятся под угрозой затопления.

Ниуэ — одна из самых маленьких стран мира. Это крошечный остров в южной части Тихого океана. Этот коралловый атолл принимает около 10 000 посетителей в год. На острове нет толпы, длинных очередей, светофоров или сумасшедшего темпа жизни. Из отдыха для туристов доступны плавание и дайвинг, каякинг, туры на квадроциклах или просто пешие прогулки по местности, начиная от пляжей и заканчивая тропическими лесами, плантациями или ванильными фермами. Долететь до Ниуэ можно только раз в неделю.

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