ТОП-10 стран Европы, наиболее желанных среди туристов — Finance.ua

ТОП-10 стран Европы, наиболее желанных среди туристов Сегодня 15:01 — Мир

ТОП-10 стран Европы, наиболее желанных среди туристов

Среди всего многообразия туристических направлений всегда есть более желанные. Путешественники выбирают их по разным критериям, но обычно останавливаются на локациях с большинством одобрительных отзывов и популярных мест, пишет Wanderlust

Так, ведущий британский тревел-журнал Wanderlust подвел итоги ежегодной премии «Reader Travel Awards». В 2023 году на первой строчке наконец-то страна, которая шла к этому в течение нескольких последних лет, — Хорватия.

Страна поднималась в рейтинге последние несколько лет, и теперь наконец-то достигла вершины.

«Эта жемчужина Адриатики больше всего известна путешественникам своими прибрежными звездами, в частности, историческим городом Дубровник — прошлогодним победителем в номинации «Самый желанный город Европы», — говорится в отчете.

Но за пределами острова и удивительных пейзажей береговой линии есть много других культурных открытий и разнообразия приключений. Туристов здесь ждет немало — от необычных римских руин Пулы и необычных музеев Загреба до диких водопадов Плитвиц и горных пейзажей Рисняка.

Рейтинг ТОП-10 стран

Десятка лидеров выглядит так:

Хорватия Испания Италия Греция Франция Германия Словения Исландия Шотландия Австрия

Добавим, лучшей страной признали Австралию, лучшим регионом — Британскую Колумбию, а самым желанным городом оказался Кейптаун. Что касается острова, то больше всего хотят посетить Кубу.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.