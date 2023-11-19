ТОП-10 стран Европы, наиболее желанных среди туристов — Finance.ua

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ТОП-10 стран Европы, наиболее желанных среди туристов

Мир
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ТОП-10 стран Европы, наиболее желанных среди туристов
ТОП-10 стран Европы, наиболее желанных среди туристов
Среди всего многообразия туристических направлений всегда есть более желанные. Путешественники выбирают их по разным критериям, но обычно останавливаются на локациях с большинством одобрительных отзывов и популярных мест, пишет Wanderlust.
Так, ведущий британский тревел-журнал Wanderlust подвел итоги ежегодной премии «Reader Travel Awards». В 2023 году на первой строчке наконец-то страна, которая шла к этому в течение нескольких последних лет, — Хорватия.
Страна поднималась в рейтинге последние несколько лет, и теперь наконец-то достигла вершины.
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«Эта жемчужина Адриатики больше всего известна путешественникам своими прибрежными звездами, в частности, историческим городом Дубровник — прошлогодним победителем в номинации «Самый желанный город Европы», — говорится в отчете.
Но за пределами острова и удивительных пейзажей береговой линии есть много других культурных открытий и разнообразия приключений. Туристов здесь ждет немало — от необычных римских руин Пулы и необычных музеев Загреба до диких водопадов Плитвиц и горных пейзажей Рисняка.

Рейтинг ТОП-10 стран

Десятка лидеров выглядит так:
  1. Хорватия
  2. Испания
  3. Италия
  4. Греция
  5. Франция
  6. Германия
  7. Словения
  8. Исландия
  9. Шотландия
  10. Австрия
Добавим, лучшей страной признали Австралию, лучшим регионом — Британскую Колумбию, а самым желанным городом оказался Кейптаун. Что касается острова, то больше всего хотят посетить Кубу.
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По материалам:
Телеканал 24
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