Какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году — Finance.ua

Какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году Сегодня 11:36 — Мир

Какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году

Эксперты составили ежегодный рейтинг направлений, где туристам можно не беспокоиться из-за уровня преступности и террористической угрозы. В этом году среди самых опасных стран появился новый лидер, пишет Express

Самой безопасной страной на 2024 признали Канаду. Она вырвалась вперед, оставив позади многолетних лидеров Исландию и Норвегию. Если планируете путешествие на следующий год, вы должны знать о направлениях, которые признали самыми безопасными для туристов.

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Безопасное путешествие в 2024 году

Эксперты из Berkshire Hathaway Travel Protection проанализировали популярные туристические локации и составили рейтинг самых безопасных стран в мире. В ходе своего исследования специалисты провели опрос среди путешественников, побывавших в разных странах за последние 5 лет. Они узнавали, насколько безопасно туристы себя там чувствовали и не случились ли с ними неприятности.

Также исследователи учли Глобальный индекс миролюбия и данные рейтингов безопасности путешествий Государственного департамента США.

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Самой безопасной для туристов оказалась Канада. Там совершенно сравнительно мало насильственных преступлений. Также эта страна толерантна к путешественникам ЛГБТК+, безопасна для одиноких женщин-туристок и имеет низкий уровень террористической угрозы. Но это не значит, что туристы должны забыть об элементарных мерах безопасности. Даже здесь следует сохранять бдительность, чтобы обезопасить себя от мелких преступлений.

ТОП-10 стран мира, безопасных для туристов в 2024 году:

Канада; Швейцария; Норвегия; Ирландия; Нидерланды; Великобритания; Португалия; Дания; Исландия; Австралия.

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Телеканал новин 24 По материалам:

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