Какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году

Мир
110
Какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году
Какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году
Эксперты составили ежегодный рейтинг направлений, где туристам можно не беспокоиться из-за уровня преступности и террористической угрозы. В этом году среди самых опасных стран появился новый лидер, пишет Express.
Самой безопасной страной на 2024 признали Канаду. Она вырвалась вперед, оставив позади многолетних лидеров Исландию и Норвегию. Если планируете путешествие на следующий год, вы должны знать о направлениях, которые признали самыми безопасными для туристов.
Читайте также

Безопасное путешествие в 2024 году

Эксперты из Berkshire Hathaway Travel Protection проанализировали популярные туристические локации и составили рейтинг самых безопасных стран в мире. В ходе своего исследования специалисты провели опрос среди путешественников, побывавших в разных странах за последние 5 лет. Они узнавали, насколько безопасно туристы себя там чувствовали и не случились ли с ними неприятности.
Также исследователи учли Глобальный индекс миролюбия и данные рейтингов безопасности путешествий Государственного департамента США.
Читайте также
Самой безопасной для туристов оказалась Канада. Там совершенно сравнительно мало насильственных преступлений. Также эта страна толерантна к путешественникам ЛГБТК+, безопасна для одиноких женщин-туристок и имеет низкий уровень террористической угрозы. Но это не значит, что туристы должны забыть об элементарных мерах безопасности. Даже здесь следует сохранять бдительность, чтобы обезопасить себя от мелких преступлений.

ТОП-10 стран мира, безопасных для туристов в 2024 году:

  1. Канада;
  2. Швейцария;
  3. Норвегия;
  4. Ирландия;
  5. Нидерланды;
  6. Великобритания;
  7. Португалия;
  8. Дания;
  9. Исландия;
  10. Австралия.
Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое (медицинское) страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

⚡ Оформить туристическое страхование на Finance.ua

По материалам:
Телеканал новин 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.