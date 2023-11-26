Какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году — Finance.ua

Какие страны признаны самыми безопасными для туристов в 2024 году
Эксперты составили ежегодный рейтинг направлений, где туристам можно не беспокоиться из-за уровня преступности и террористической угрозы. В этом году среди самых опасных стран появился новый лидер, пишет Express.
Самой безопасной страной на 2024 признали Канаду. Она вырвалась вперед, оставив позади многолетних лидеров Исландию и Норвегию. Если планируете путешествие на следующий год, вы должны знать о направлениях, которые признали самыми безопасными для туристов.
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Безопасное путешествие в 2024 году
Эксперты из Berkshire Hathaway Travel Protection проанализировали популярные туристические локации и составили рейтинг самых безопасных стран в мире. В ходе своего исследования специалисты провели опрос среди путешественников, побывавших в разных странах за последние 5 лет. Они узнавали, насколько безопасно туристы себя там чувствовали и не случились ли с ними неприятности.
Также исследователи учли Глобальный индекс миролюбия и данные рейтингов безопасности путешествий Государственного департамента США.
Самой безопасной для туристов оказалась Канада. Там совершенно сравнительно мало насильственных преступлений. Также эта страна толерантна к путешественникам ЛГБТК+, безопасна для одиноких женщин-туристок и имеет низкий уровень террористической угрозы. Но это не значит, что туристы должны забыть об элементарных мерах безопасности. Даже здесь следует сохранять бдительность, чтобы обезопасить себя от мелких преступлений.
ТОП-10 стран мира, безопасных для туристов в 2024 году:
- Канада;
- Швейцария;
- Норвегия;
- Ирландия;
- Нидерланды;
- Великобритания;
- Португалия;
- Дания;
- Исландия;
- Австралия.
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