Зимний отдых 2023: рейтинг теплых курортов для релакса на солнышке — Finance.ua

Зимний отдых 2023: рейтинг теплых курортов для релакса на солнышке Сегодня 17:04 — Личные финансы

Зимний отдых 2023: рейтинг теплых курортов для релакса на солнышке

Зима неустанно приближается, уже совсем скоро о ярком и теплом солнышке останется только мечтать. Длинные ночи и короткие дни, заморозки, обильные осадки и холодные ветра уже совсем скоро заставят всех скучать по лету.

Однако зимний период — это еще один повод для отдыха, ведь что может быть лучше, чем уйти от холода и порадовать себя путешествием в теплые края?

The Independent выявил , какие курорты жители Европы предпочитают в холодное время года. Какие страны и города наиболее привлекают внимание туристов — рассказываем дальше в материале.

Топ 7 теплых курортов для отдыха зимой

Бангкок, Таиланд. Бангкок уже несколько лет является фаворитом для туристов по всему миру. Одной из причин является то, что Бангкок — удобная точка для дальнейшего отправления на другие популярные курортные направления. Кроме того, город славится большим количеством развлечений для путешественников. Зимой погодные условия достаточно комфортные: средняя температура в декабре составляет +27°С.

Пафос, Кипр. Несмотря на то, что погода зимой здесь не такая теплая, как на других курортных направлениях, Пафос является любимы местом многих туристов со всего мира. Средняя температура зимой составляет +15°С, что дарит путешественникам комфортные условия для изучения местных достопримечательностей и прогулок по городу.

Лансароте, Испания. Испанские Канарские острова являются самым любимым местом для отдыха туристов со всего мира. Отдых зимой в Лансароте привлекает путешественников из-за теплого климата, благодаря которому в декабре сохраняется температура около 18 °C, а также невероятные виды, сказочные побережья, вулканические конусы и черные скалы.

Кейптаун, Южная Африка. Здесь зимой солнышко радует туристов целых 9 часов в сутки, а средняя температура составляет +22°С. В декабре в Кейптаун только приходит лето, что дарит путешественникам комфортные условия для пляжного отдыха и исследования местных исторических достопримечательностей.

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Сидней, Австралия. В то время как в Европу приходит похолодание, в Сиднее настоящее лето. Средняя температуру в декабре здесь около +21°С, а солнышко радует туристов своими лучами 8 часов в день. Кроме этого, Сидней славится множеством исторических памятников и живописных пейзажей.

Мускат, Оман. Отдых в Мускате привлекает туристов из-за невероятного сочетания горных пейзажей и ласковых вод Залива. Зимой путешественников ждет комфортная погода, ведь здесь температура в декабре сохраняется около +23°С в среднем.

Канкун, Мексика. В декабре в Канкуне сохраняются теплые погодные условия, в среднем +25°С, а солнышко радует теплыми лучами около 6 часов в день. Этот город является одним из фаворитов туристов с Запада, ведь белый песок, чистая голубая вода и теплая погода не может не влюбить в себя отдыхающих.

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