Подборка стран для отдыха в бархатный сезон — Finance.ua

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Подборка стран для отдыха в бархатный сезон

Мир
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Подборка стран для отдыха в бархатный сезон
Подборка стран для отдыха в бархатный сезон
Осень — это удивительное время года, когда природа одевается в яркие краски, теплое солнце еще балует своим теплом, а туристические массы уменьшаются. Это идеальный сезон для поездок.

Португалия

Страна — это отличное направление для осеннего путешествия. Лиссабон, Порту и Фару — это лишь несколько из множества волшебных городов, предлагающих богатое культурное наследие и изысканную кухню.
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Особой популярности заслуживает маленький южный регион Алгарве, который заметно отличается своей уникальной природой и климатом. Здесь царит особая атмосфера, представляющая собой увлекательное сочетание европейского и североафриканского культурных влияний, где роскошные отели и рыбацкие домики соседствуют рядом.
Осенью в регионах Португалии царит умеренная погода, которая позволит наслаждаться долгими прогулками по узким улочкам и побережью Атлантического океана.
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В сентябре португальские пляжи все еще с радостью приветствуют туристов со всех уголков мира. В этом первом месяце осени дневная температура поддерживается на уровне +24°С…+27°С, а ночью — в пределах +16°С…+23°С. Вода у берега остается приятно теплой для купания с температурой около +24°С.

Албания

Настоящая жемчужина на Адриатике. Эта страна привлекает своей невероятной природой, чистыми пляжами и горами, окружающими живописные города.
Осенью Албания становится особенно привлекательной благодаря мягкому климату и уменьшению туристических толп. Советуем в этот период года посетить Тирану с ее культурными достопримечательностями, или отправляйтесь в курортный город Саранда, чтобы насладиться спокойными днями на пляже.
В сентябре уже можно ощутить легкое прикосновение осени, но температура здесь все еще остается летней (от +20°C — ночью, до +29°C — днем). Температура моря на прибрежных курортах в начале осени остается стабильной в пределах +23°C…+25°C, что считается идеальной для водных развлечений. Даже в октябре можно без опасений нырять, поскольку температура воды не опускается ниже +20°C.

Хорватия

Это страна с богатой культурной историей и красивейшими побережьями Адриатики. Осенью здесь оживают старинные города, такие как Дубровник и Сплит, и вы можете наслаждаться прекрасными видами, прогулками по улочкам и ужинами в уютных ресторанчиках.
Что касается пляжных развлечений, то хотя уже в сентябре в Хорватию понемногу надвигается осенняя прохлада (температура в городах варьируется от +20°C до +25°C днем, ночью +14°C…+22°C), температура воды в море в сентябре остается достаточно привлекательной: 22°C…+25°C.

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Однако уже в октябре в Хорватию понемногу приходит осень. В стране холодает еще на несколько градусов, а море становится более пригодным для созерцания, чем для купания (температура падает: +18°C…+20°C).

Болгария

Болгария — часто остается недооцененной туристами, и это ошибка. Осенью здесь царит приятный климат, и вы можете наслаждаться пляжами на Черноморском побережье, такими как Золотые Пески и Солнечный берег без толп туристов летнего сезона.
Кроме того, Болгария известна своими историческими городами, такими как Пловдив и София, где вы сможете погрузиться в богатое культурное наследие и насладиться вкусной местной кухней.
В сентябре на побережье Черного моря в пределах Болгарии среднемесячные температурные показатели колеблются от +21 до +25°C, а температура воды в море поднимается практически до комфортных +23°C. Курортный сезон проходит здесь до середины октября. До сих пор дневная температура все еще держится на уровне +25 °C, но вода уже ощущается прохладной — около +20.
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Испания

Испания — страна, которая всегда приветствует туристов. Осенью вы можете наслаждаться живописными городами, такими как Барселона и Севилья, где жара уступает место приятной прохладе.
Также стоит провести время на берегу Коста-дель-Соль, отведать традиционные тапасы и насладиться испанским искусством и культурой.
Испания считается одной из самых жарких стран Европы. На территории этого государства тепло властвует первые два месяца осени. Например, в начале сентября на юге и в центре температура воздуха составляет +25°С…+28°С, а на восточном побережье доходит до +24°С…+26°С. На севере — на пару градусов холоднее. Море остается теплым (+22°С…+25°С).

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По материалам:
visitukraine.today
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