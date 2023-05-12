10 регионов. Где в Украине наиболее активно восстанавливается туризм — Finance.ua

10 регионов. Где в Украине наиболее активно восстанавливается туризм Сегодня 19:01 — Казна и Политика

10 регионов. Где в Украине наиболее активно восстанавливается туризм

Налоговые поступления средств размещения туристов в январе-марте 2023 года выросли в 10 регионах Украины.

Об этом сообщает Государственное агентство по развитию туризма.

Где уплатили больше всего налогов

Наибольший прирост — 98% зафиксирован в Черновицкой области, которая в этом году уплатила в бюджет 5 млн 152 тыс. грн против 2 млн 600 тыс. грн за аналогичный период 2022 года. В 2021 году от Буковины в казну государства поступила такая же сумма, как в прошлом году.

На 17% увеличилась доля уплаченного налога от средств размещения в Ровенской области — 3 млн 430 тыс. грн. В прошлом году средствами размещения в этом регионе уплачено 2 млн 938 тыс. грн, что на 37% больше, чем в 2021 году.

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Среди лидеров по уплате налогов и Львовщина. За первые три месяца текущего года от области в бюджет поступило 60 млн 434 тыс. грн, что на 16% больше, чем в 2022 году — 52 млн 59 тыс. грн и на 59% больше, чем в 2021 году — 37 млн 900 тыс. грн.

В этом году выросли налоговые поступления от деятельности средств размещения и в Закарпатье. По сравнению с 2022 годом на 15% (16 млн 842 тыс. грн против 14 млн 629 тыс. грн). А по сравнению с 2021 годом почти в два раза — на 46%.

На Волыни также зафиксирован незначительный рост налоговых поступлений в 2% (2 млн 503 тыс. грн) по сравнению с 2022 годом (2 млн 451 тыс. грн). По сравнению с 2021 годом рост налогов составил 39% (1 млн. 800 тыс. грн).

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Виннитчина с начала года уплатила налог от деятельности средств размещения почти аналогичную с 2022 годом сумму — 4 млн 384 тыс. грн против 4 млн 353 тыс. грн. Рост в 1%. По сравнению с довоенным 2021 годом рост зафиксирован на уровне 7% (4 млн 100 тыс. грн).

Житомирская область в этом году уплатила на 16% налогов больше, чем за аналогичный период в 2022 году — 2 млн 279 тыс. грн против 1 млн 970 тыс. грн. И всего на 4% больше, чем в ковидный 2021 год (2 млн 200 тыс. грн).

На 4% с начала текущего года выросли налоговые поступления от средств размещения по сравнению с тем же периодом в 2022 году в Хмельницкой области. Уплачено 4 млн 300 тыс. грн против 4 млн 123 тыс. грн. По сравнению с 2021 годом уплаченная в этом году сумма больше на 30% (3 млн 300 тыс. грн).

Днепропетровская область в начале года уплатила налогов на 4% больше (13 млн 268 тыс. грн), чем в 2022 году (12 млн 759 тыс. грн) и на 5% меньше (14 млн грн), чем в первом квартале 2021 года.

Незначительный рост туристических налогов зафиксирован в Кировоградской области, здесь с начала этого года уплачено 2 млн 291 тыс. грн против 2 млн 290 тыс. за такой же период в 2022 году. Однако если сравнивать эту сумму с 2021 годом, то она на 24% меньше (3 млн грн).

Инфографика: ДАРТ

В каких областях самая плохая ситуация

Наибольший спад налоговых поступлений в бюджет от туристической отрасли ожидаемо зафиксирован в 6 регионах, находящихся в зоне активных боевых действий. Так, в Луганской области на 100%, Херсонской на 97%, Донецкой на 87%, Запорожской на 79%, Николаевской на 67% и Харьковской на 54%.

Значительный спад также зафиксирован и в Одесской области. Так, за первые три месяца текущего года заведениями размещения этого региона уплачено налогов на 37% меньше (15 млн 239 тыс. грн), чем в прошлом году за аналогичный период (24 млн 195 тыс. грн). По сравнению с 2021 годом налоговые поступления от туротрасли в этом курортном регионе упали на 92%.

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Снижение налоговых поступлений отмечено и в двух западных областях — Тернопольской и Ивано-Франковской. Так, Тернопольщина с начала текущего года уплатила в бюджет туристических налогов меньше на 23% (3 млн 120 тыс. грн), чем в этот же период в 2022 году (4 млн 32 тыс. грн). По сравнению с 2021 годом сумма налогов уменьшилась лишь на 5% (3 млн 300 тыс. грн).

На Прикарпатье спад незначительный: всего на 9% - 30 млн 239 тыс. грн в этом году против 33 млн 379 тыс. грн в 2022 году и на 10% по сравнению с 2021 годом (33 млн 700 тыс. грн).

Спад зафиксирован и в двух северных регионах — в Черниговской и Сумской областях. Так, за первые три месяца 2023 года заведениями размещения в Черниговской области уплачено налогов меньше на 33% (1 млн 731 тыс. грн), чем в 2022 году (2 млн 589 тыс. грн), а по сравнению с 2021 годом эти поступления уменьшились более чем в половину (3 млн 500 тыс. грн).

В Сумской области спад налоговых поступлений составляет 16% (1 млн 339 тыс. грн) по сравнению с 2022 годом (1 млн 592 тыс. грн) и 30% с 2021 годом (1 млн 900 тыс. грн).

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В этом году спад турналогов зафиксирован и в Полтавской области. На 8% по сравнению с 2022 годом и всего на 2% по сравнению с 2021 годом.

Черкасская область тоже в начале 2023 года уплатила в бюджет туристического налога меньше на 13% (3 млн 262 тыс. грн), чем в этот же период 2022 года (3 млн 731 тыс. грн). Однако, если сравнивать с 2021 годом, налоговые поступления в регионе увеличились на 5%.

В Киевской области в текущем году также зафиксирован спад по налогам от заведений размещения. Так, за первые три месяца 2023 года от региона поступило в казну государства 13 млн 953 тыс. грн, что на 15% меньше, чем за аналогичный период в 2022 году, когда в бюджет поступило 16 млн 418 тыс. грн. По сравнению с 2021 годом эта сумма больше всего на 1% (13 млн 800 тыс. грн)

В столице спад налоговых поступлений от туротрасли в текущем году (56 млн 974 тыс. грн) по сравнению с 2022 годом (107 млн 629 тыс. грн) составляет 47%, по сравнению с 2021 годом (125 млн 100 тыс. грн) — 54%.

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