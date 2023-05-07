В какие страны можно ездить с проездным за 49 евро — Finance.ua

В какие страны можно ездить с проездным за 49 евро
В Германии начал действовать единый проездной на все виды транспорта за 49 евро. И с Deutschlandticket можно месяц путешествовать по всей стране.
Каким транспортом и куда можно доехать с «Немецким билетом», сообщает DW .
Как действует Deutschlandticket за 49 евро в Германии
Единый месячный проездной для поездок на общественном транспорте на всей территории Германии — Deutschlandticket за 49 евро — начал действовать с 1 мая. В первые же дни на сайте bahn.de отмечают сбои в работе из-за большого спроса на приобретение проездного.
Воспользоваться билетом можно только в локальном и региональном транспорте: городских автобусах, трамваях, метро, пригородных поездах. За проезд в скоростных поездах или автобусах дальнего следования нужно платить отдельно. Действие билета за 49 евро на них не распространяется.
Исключение было сделано только для сообщения в Баден-Вюртемберге. Владельцы Deutschlandticket могут воспользоваться услугами скоростных поездов на отрезке между Штутгартом и Зингеном, поскольку они являются единственной возможностью для пассажиров добраться из одного города в другой.
За проезд в вагонах первого класса и за провоз велосипеда нужно доплачивать.
Куда можно доехать с проездным за 49 евро
С «Немецким билетом» путешествие будет длиться дольше, чем на скоростных поездах или автобусах. Можно объехать всю Германию, но продлится такой путь без скоростных поездов и автобусов гораздо больше времени. Например, поездка из поселка Лист на острове Зюльт в Северном море в самую южную деревню Оберстдорф в горах Баварии займет почти сутки, а ехать придется разным транспортом с 10 пересадками.
Из Гамбурга в Мюнхен дорога займет 11-12 часов, из Берлина в Кельн — 9.
Между тем есть несколько международных направлений, на которые распространяется действие билета за 49 евро, сообщает телеграм-канал «Германия/Украина/беженцы».
Это города, которые находятся около границы с Германией:
- Зальцбург и Куфштейн в Австрии;
- Базель и Шаффхаузен в Швейцарии;
- Свиноуйсьце (Swinemünde/Usedom) в Польше и Венло в Нидерландах.
Также доступны следующие пограничные маршруты в местных поездах:
- Дания: Зюдерлюгдум — Тендер;
- Франция: Берг (Пфальц) — Лаутербур и Швейгофен — Виссембург;
- Австрия: Пфронтен-Штейнах — Вильс — Ройтте (Тироль) — Эрвальд — Гризен;
- Польша: Герлиц — Згожелец и Хиршфельде — Кшевина Згорцелецкая — Хагенвердер;
- Чехия: Циттау — Градек-над-Нисоу, Беренштейн — Вэйпрти и Зайфеннерсдорф — Варнсдорф — Циттау.
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