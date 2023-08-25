Украинцы способствовали историческому максимуму доходов Черногории от туризма — Finance.ua
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Украинцы способствовали историческому максимуму доходов Черногории от туризма

Мир
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Украинцы способствовали историческому максимуму доходов Черногории от туризма
Украинцы способствовали историческому максимуму доходов Черногории от туризма
Черногория получила исторически максимальный доход от туризма в первую очередь благодаря инфляции и беженцам из Украины и беглецам из рф.
Об этом в Twitter сообщил министр экономического развития и туризма Черногории Горан Джурович.
По его данным, за первые полгода 2023 года страна получила 453 млн евро дохода от туризма, что является рекордным результатом: на 90% больше, чем в 2022 году, и на 78% - чем в 2019 году.
«Как мы и обещали, мы идем в рекордный сезон. Черногория на правильном пути», — убежден Джурович.
В то же время президент Черногории Яков Милатович заявил в Twitter, что это «хорошая новость», однако, уточнил он, «есть две ключевые причины».
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«Инфляция, которая за период июнь 2019 года — июнь 2023 года составила 25%, тогда как за период июнь 2022 года — июнь 2023 года — 8%, а также количество украинцев и россиян, временно находящихся в Черногории из-за войны», — отметил он.
Милатович добавил, что точное влияние этих факторов «на туризм нужно определить», ведь «только тогда можно будет знать о реальном росте».
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По материалам:
Економічна Правда
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