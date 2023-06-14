Как и за сколько можно купить недвижимость в Черногории — Finance.ua

Как и за сколько можно купить недвижимость в Черногории Сегодня 13:04 — Недвижимость

Как и за сколько можно купить недвижимость в Черногории

Ежегодно Черногорию посещает втрое больше туристов, чем составляет население страны. Зарубежные инвестиции в рынок недвижимости в прошлом году здесь выросли в два раза. Эксперты портала Flombu рассказали, что нужно знать и сколько стоит приобрести недвижимость в Черногории.

Могут ли украинцы купить недвижимость в Черногории

Иностранцы не ограничены в правах купли-продажи недвижимого имущества в Черногории. Напротив — от такого капиталовложения граждан других стран ожидают социальные выгоды. Приобретя жилье в Черногории, иностранец может получить вид на жительство.

Исключение из правила — покупка сельскохозяйственных, пограничных земель и островов в Черногории. Иностранцам запрещено их покупать.

Заметьте, до 2022 года за щедрые инвестиции (от 350 000 евро) в рынок недвижимого имущества Черногории была возможность получить гражданство. Однако эта программа уже не действует.

Почему стоит купить недвижимость в Черногории

Рынок недвижимости Черногории, небольшой страны с населением 647,1 тыс. человек, демонстрирует стабильное развитие.

Черногория — курортно-туристическая страна с высоким уровнем экологии и теплым климатом. В стране есть и море, и горы.

Это государство с европейским будущим, кандидат на вступление в ЕС, и развивающейся экономикой.

Здесь одни из самых доступных в Европе цен на жилую и коммерческую недвижимость.

На первичном рынке недвижимости в стране действуют выгодные для покупателей условия: не нужно платить налоги, покупая первичное жилье, квартиры от застройщика сдаются с ремонтом и необходимым оснащением. В стране введен усиленный контроль за качеством строительства.

Купив квартиру в Черногории для летнего отдыха, можно остальное время сдавать ее в аренду. Правда, прибыль на доход от сдачи объекта облагается налогом в пределах 9%.

За сколько можно купить квартиру в Черногории

Цены на недвижимость в Черногории отличаются на основе следующих факторов:

1. Расстояние до моря, панорама из окна

Чем ближе к морскому побережью, тем выше цены на жилье. Купить небольшую двухкомнатную квартиру в Черногории на берегу моря можно за 100 тыс. евро.

2. Принадлежность недвижимости к исторической ценности

В районах Черногории, где недвижимость находится под охраной как исторически значимая, 1-комнатная квартира обойдется примерно в 180 тыс. евро.

3. Вид недвижимости

Квартиры в Черногории дешевле, чем виллы. 4-комнатная квартира в этой стране будет стоить от 150 тыс. евро. Вилла в Черногории, а их площадь здесь в основном стартует от 300 м 2 , обойдется вчетверо дороже.

Среди бюджетных предложений в Черногории — квартира-студия от 45 тыс. евро в Будванской ривьере, от 35 тыс. евро в Рафаиловичах или Петроваце.

Элитная недвижимость в Черногории стоит от 5 тыс. евро за м 2 за 1 м 2 .

Как происходит купля-продажа недвижимости в Черногории

Оформление покупки недвижимости в Черногории — стандартная и прозрачная процедура. Для граждан других стран она ничем особенным не отличается, почти такая же, как в Украине.

1. Выбор объекта и внесение задатка

Выбрать недвижимость в Черногории можно в таких наиболее привлекательных локациях, как Будва, Котор, Бар, Тиват, Бечичи. Первичное жилье в стране дороже. Этому поспособствовал 5-летний запрет на застройку Будванской ривьеры и повышение спроса на новую недвижимость.

Элитная недвижимость в Черногории — это в основном виллы на берегу Адриатического моря.

В процессе купли-продажи объекта кроме покупателя и продавца принимает участие нотариус округа, в котором расположена недвижимость. Начинается заключение сделки с подписания предварительного договора и внесения задатка (10−15% от установленной стоимости объекта).

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2. Подписание основного договора

Для подписания основной сделки купли-продажи объекта от покупателя из другой страны понадобится загранпаспорт, от продавца — документ, удостоверяющий его личность, и право собственности на объект.

Покупатель может рассчитаться и наличными деньгами, и электронным перерасчетом денег.

3. Регистрация права собственности и уплата налога

Оформив сделку купли-продажи недвижимости в Черногории на вторичном рынке, к процессу привлекают оценщика. Используя государственные стандарты, он определяет стоимость объекта. На основе заключения оценщика покупатель уплачивает налог - 3% от цены недвижимости. При покупке квартиры от застройщика таких налоговых обязательств нет.

Чтобы зарегистрировать право собственности на объект, покупателю понадобится индивидуальный налоговый номер. Также нужно посетить городскую администрацию, где написать заявление о регистрации недвижимости на его имя.

Процесс оформления права собственности на объект занимает примерно 3 месяца.

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