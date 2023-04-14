Недвижимость в Черногории и Греции — прогноз цен 2023 от Homium — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Недвижимость в Черногории и Греции — прогноз цен 2023 от Homium Сегодня 14:20 — Недвижимость

Международное агентство недвижимости Homium, в сотрудничестве с собственным отделом аналитики, провело исследование, чтобы оценить прогноз цен на жилье в Греции и Черногории. Обе эти страны за последние годы испытывают рост стоимости недвижимости, влияние которого обусловлено множеством факторов.

Что ждет рынок недвижимости в Черногории?

Черногория является привлекательной страной с благоприятным климатом, развитым туризмом и стабильным ростом цен на недвижимость, что наблюдается последние 5 лет. Аналитики компании Homium провели анализ факторов, оказывающих и продолжающих оказывать влияние на этот процесс в 2023 году:

Рост ВВП. Улучшение экономики страны. Повышение благосостояния местного населения.

Так, на рынке недвижимости Черногории значительно возрос спрос на объекты в туристических районах. С начала 2017 года, цены на квартиры и дома в таких популярных городах, как Будва, Котор и Бар, ежегодно выросли в среднем на 7%. Развитие инфраструктуры и увеличение числа вводимого нового жилья, а также планы Черногории по вступлению в ЕС, которые планируется реализовать в ближайшие 4 года, также стали одной из причин роста цен на недвижимость.

Предложения на первичном рынке недвижимости в Черногории сегодня в значительной мере составляют узаконенные объекты, получившие такую возможность после принятия соответствующей законодательной базы. Этот факт привлек внимание иностранных инвесторов, и согласно данным Центрального банка Черногории, объем иностранных инвестиций в недвижимость Черногории в 2022 году вырос на 70% и составил €599 млн, при этом инвестиции в недвижимость составили значительную долю — €322,2 млн. В результате высокого спроса на недвижимость, цены на жилье продолжают возрастать, и в будущем ожидается еще более резкий рост.

Интересно отметить, что ситуация в Украине также оказала влияние на рынок недвижимости Черногории, увеличив спрос среди украинцев на аренду и покупку недвижимости, так как они вынуждены были покинуть свою родную страну. Этот факт, в свою очередь, повысил доходность от инвестиций в недвижимость в Черногории, делая страну еще более привлекательной для инвесторов. При приобретении объектов для долгосрочной аренды, можно рассчитывать на показатель возврата инвестиций (ROI) в размере 7,2-8,4% в крупных городах.

Отдельно стоит отметить 5-летний мораторий на строительство объектов на территории Будванской Ривьеры, который привел к дефициту новых строек и увеличению спроса на недвижимость от застройщиков в этом регионе. Это, в свою очередь, вызвало инерционный рост цен в других регионах Черногории.

Обращаясь в компанию «MonteHome», которая входит в холдинг Homium, инвесторы могут найти для себя недвижимость в Черногории (montehome.com.ua). Агентство поможет приобрести в наиболее привлекательных туристических районах.

Что ждет рынок недвижимости в Греции?

Греция — это уникальная страна, предлагающая многообещающие возможности для инвестиций в недвижимость в 2023 году. Ее аттрактивность объясняется не только благоприятным расположением и приятным климатом, но и положительными тенденциями в экономике, восстанавливающейся после кризиса. Согласно данным Центрального Банка, ВВП Греции увеличился на 7,8% за 2022 год, что делает ее одним из наиболее динамично развивающихся государств Евросоюза. Этот благоприятный тренд ожидается и в ближайшие годы, с прогнозируемым годовым ростом ВВП на уровне 1-2% в 2023-2024 годах, что в свою очередь будет благотворно сказываться на различных отраслях экономики, включая рынок недвижимости.

По оценкам, в прошлом году иностранные инвесторы вложили около €1,5 млрд в недвижимость Греции, что является впечатляющим результатом, учитывая, что цены на недвижимость выросли в среднем на 9,4% в 2022 году. Аналитики прогнозируют сохранение этой тенденции и в 2023 году. Особенно привлекательными для инвестиций считаются объекты в таких регионах страны, как Афины, Салоники, Халкидики и острова. Homium представляет таблицу с прогнозами цен ниже:

Это примерные цены, которые так или иначе зависят от выбранного объекта и его расположения. Но объекты в Греции остаются привлекательными и за последний год инвестиции в эту сферу показали хорошую доходность от аренды. В среднем, доходность от аренды оценивается в 5% годовых, в зависимости от самого объекта. Аналитики «GreekHome» изучили, насколько хорошую окупаемость имеет недвижимость в Греции (grekhome.com.ua) и по предварительным оценкам она составляет до 10% годовых.

Обращаясь в агентство недвижимости «GreekHome» вы можете получить интересные предложения по недвижимости: объекты под аренду или просто отличное место для отдыха в живописной стране.

Grekhome По материалам:

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