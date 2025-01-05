Какая страна в прошлом году стала самым дорогим направлением для туристов — Finance.ua

Какая страна в прошлом году стала самым дорогим направлением для туристов Сегодня 15:17 — Мир

Какая страна в прошлом году стала самым дорогим направлением для туристов, freepik.com

Самым дорогим туристическим направлением 2024 года оказалась Джибути — страна Африканского рога. Хотя это одна из самых бедных в мире стран, слетать туда дороже, чем в Антарктиду и Ботсвану. Средняя стоимость тура в Джибути — $29 тыс.

Об этом пишет travelpulse.com.

Читайте также Назван красивый итальянский город в часе езды от Венеции, но без толп туристов

Неожиданно Джибути с населением менее миллиона человек стала рекордсменом по дороговизне. Это удивляет, если учесть ее статус одной из самых бедных стран. Здесь наблюдается высокий уровень безработицы и нищета.

Несмотря на это, страна стала популярным местом для богатых путешественников, которые ищут уникальные впечатления вдали от второстепенных дорог.

Почему путешествия в Джибути дорожают

Во-первых, порт Джибути упрощает торговую и военную логистику для многих стран, увеличивая спрос на инфраструктуру и услуги. В таких местах расходы на проживание, транспорт и экскурсии обычно завышены, особенно для туристов из-за границы.

Читайте также Греция планирует увеличить туристические налоги в 2025 году

Во-вторых, ограниченная туристическая инфраструктура Джибути означает, что путешественникам часто приходится платить высокие цены за базовые услуги.

К примеру, поездка на лодке на остров Муча, популярное место для подводного плавания и приема солнечных ванн, может стоить $200.

Экскурсия на озера Ассаль и Абхе, одни из известнейших природных чудес страны, может стоить более $700 для небольшой группы.

Высокая стоимость жизни

Стоимость жизни в стране чрезвычайно высока даже для местных жителей. Согласно рейтингу стоимости жизни 2024 года, составленному консалтинговой компанией Mercer, Джибути занимает 18 место в мире по стоимости жизни.

Здесь и инфляция, и зависимость страны от импорта большинства товаров, в том числе продуктов питания. Иностранные деньги укрепляют экономику страны, но не факт облегчения жизни местного населения.

Феномен Джибути, когда бедная страна становится дорогой для туристов, не уникален.

Резко подорожали в последние годы такие направления, как Кейптаун, Лагос (Нигерия), Найроби (Кения). Но и возможности для тех, кто готов тратить деньги в этой стране, уникальны.

Ее ландшафт не имеет себе равных. Такие достопримечательности, как озеро Ассаль, самая низкая точка Африки, или впадина Данакиль, привлекают любителей приключений.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.