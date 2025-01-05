Какая страна в прошлом году стала самым дорогим направлением для туристов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какая страна в прошлом году стала самым дорогим направлением для туристов

Мир
39
Какая страна в прошлом году стала самым дорогим направлением для туристов
Какая страна в прошлом году стала самым дорогим направлением для туристов, freepik.com
Самым дорогим туристическим направлением 2024 года оказалась Джибути — страна Африканского рога. Хотя это одна из самых бедных в мире стран, слетать туда дороже, чем в Антарктиду и Ботсвану. Средняя стоимость тура в Джибути — $29 тыс.
Об этом пишет travelpulse.com.
Читайте также
Неожиданно Джибути с населением менее миллиона человек стала рекордсменом по дороговизне. Это удивляет, если учесть ее статус одной из самых бедных стран. Здесь наблюдается высокий уровень безработицы и нищета.

Страховка для выезда за границу на Finance.ua 🧐

Несмотря на это, страна стала популярным местом для богатых путешественников, которые ищут уникальные впечатления вдали от второстепенных дорог.

Почему путешествия в Джибути дорожают

Во-первых, порт Джибути упрощает торговую и военную логистику для многих стран, увеличивая спрос на инфраструктуру и услуги. В таких местах расходы на проживание, транспорт и экскурсии обычно завышены, особенно для туристов из-за границы.
Читайте также
Во-вторых, ограниченная туристическая инфраструктура Джибути означает, что путешественникам часто приходится платить высокие цены за базовые услуги.
К примеру, поездка на лодке на остров Муча, популярное место для подводного плавания и приема солнечных ванн, может стоить $200.
Экскурсия на озера Ассаль и Абхе, одни из известнейших природных чудес страны, может стоить более $700 для небольшой группы.

Высокая стоимость жизни

Стоимость жизни в стране чрезвычайно высока даже для местных жителей. Согласно рейтингу стоимости жизни 2024 года, составленному консалтинговой компанией Mercer, Джибути занимает 18 место в мире по стоимости жизни.
Читайте также
Здесь и инфляция, и зависимость страны от импорта большинства товаров, в том числе продуктов питания. Иностранные деньги укрепляют экономику страны, но не факт облегчения жизни местного населения.
Феномен Джибути, когда бедная страна становится дорогой для туристов, не уникален.
Резко подорожали в последние годы такие направления, как Кейптаун, Лагос (Нигерия), Найроби (Кения). Но и возможности для тех, кто готов тратить деньги в этой стране, уникальны.
Ее ландшафт не имеет себе равных. Такие достопримечательности, как озеро Ассаль, самая низкая точка Африки, или впадина Данакиль, привлекают любителей приключений.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.