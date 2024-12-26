ТОП-7 стран, которые повысят туристические налоги в 2025 году — Finance.ua

ТОП-7 стран, которые повысят туристические налоги в 2025 году Сегодня 14:31 — Мир

ТОП-7 стран, которые повысят туристические налоги в 2025 году, Фото: freepik

В 2025 году популярные туристические направления мира введут новые налоги или повысят уже имеющиеся сборы для путешественников из-за роста чрезмерного туризма.

Эксперты издания Which? Travel составил список топовых туристических стран мира, которые в 2025 году поднимут обязательные сборы для путешественников.

ТОП-7 стран, которые повысят туристические налоги

1. Греция. С нового года страна снова повысит ежедневный туристический налог.

С ноября по февраль сборы составят 2 евро в день (повышение с 50 центов), а в высокий сезон — до 8 евро в день. За неделю отдыха туристы заплатят дополнительные 56 евро.

2. Португалия. Туристический налог будет зависеть от муниципалитета, как и его сумма (в среднем 1−2 евро за ночь).

Так, в 2024 году налог за посещение взимали по меньшей мере 26 муниципалитетов, включая многие места в регионе Алгарве, а также крупнейшие города Лиссабон и Порту.

С января 2025 года дополнительно к 2 евро за ночь будут платить туристы, посетившие Азорские острова.

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3. Таиланд. Ожидается, что многострадальный туристический налог в Таиланде, введение которого уже неоднократно переносили, все же вступит в силу в середине 2025 года.

Предложения еще не утверждены, но планируется, что прибывшие по суше должны будут заплатить единоразовый сбор в размере 300 бат (около 8 евро), а те, кто прибудет по морю, заплатят 150 бат (около 4 евро).

4. Франция. Париж объявил о новых правилах туристических налогов на 2025 год, которые в сумме повысятся почти на 200%.

Во французской столице действуют как общий туристический налог, так и региональный налог, оба они основаны на типе размещения.

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Сумма варьируется от 1,95 евро за трехзвездочные отели до 15,6 евро с человека за ночь в роскошных дворцах или средствах размещения без классификации.

5. Испания. Город Моган на острове Гран-Канария с 2025 года будет брать с туристов дополнительно по 15% от стоимости проживания в отеле или арендованных апартаментах.

6. Италия. Венеция, которая в 2024 году ввела плату за посещение города в определенные дни, в 2025 году продлит ее действие, удвоив стоимость с 5 до 10 евро для тех туристов, которые бронируют визит в город в последнюю минуту — менее чем за четыре дня до визита.

7. Нидерланды. В 2025 году столица Амстердам поднимет с 14 до 14,5 евро налог для круизных туристов — прибывающих в город морским или речным транспортом.

УНІАН По материалам:

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