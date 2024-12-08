ТОП-4 самых доступных безналоговых стран для переезда в 2025 году — Finance.ua
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ТОП-4 самых доступных безналоговых стран для переезда в 2025 году

Мир
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ТОП-4 самых доступных безналоговых стран для переезда в 2025 году
ТОП-4 самых доступных безналоговых стран для переезда в 2025 году, Фото: freepik
Половина из десяти самых доступных стран без налогов для экспатов расположена в регионе Персидского залива. Даже со средним доходом в этих странах можно сохранить значительную часть зарплаты после оплаты жилья, коммунальных услуг и расходов на проживание.
О лучших безналоговых странах для экспатов пишет euronews.

Оман

Страна стала лидером среди самых доступных безналоговых стран для переезда в 2025 году.
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Основной причиной, почему Оман получил первенство в рейтинге, стало то, что в стране самые низкие расходы на покупку или аренду квартиры.
Стоимость покупки квартиры в стране составляет 108 евро за квадратный метр, а аренда в среднем обойдется в 439 евро в месяц.

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Ежемесячные расходы на жизнь для одного человека составляют 699 евро, а оплата коммунальных услуг — дополнительные 96 евро.
При среднем месячном доходе в 2051 евро общие расходы на проживание в Омане составляют 1234 евро, оставляя 817 евро в вашем распоряжении.
ТОП-4 самых доступных безналоговых стран для переезда в 2025 году

Кувейт

Страна занимает второе место среди наиболее доступных свободных от налогов стран для переезда.
Страна признана одной из самых экономных по месячным расходам на жизнь, которые составляют 720 евро, и оплатой коммунальных услуг — всего 45 евро в месяц.
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Средняя месячная арендная плата в Кувейте составляет 721 евро, тогда как средняя чистая зарплата составляет 2 552 евро, так что в конце месяца вы получите 1 066 евро дополнительного дохода.

Бахрейн

Страна вплотную следует за Кувейтом, занимая третье место.
Бахрейн также занимает пятое место среди самых доступных стран по месячным расходам на проживание (788 евро) и коммунальным услугам (116 евро).
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Средняя арендная плата составляет 721 евро, а средняя месячная зарплата в Бахрейне — чуть меньше 2000 евро.
Таким образом, остается 302 евро остаточного дохода после покрытия арендной платы, ежемесячных расходов и коммунальных платежей.

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ занимают четвертое место среди самых доступных безналоговых направлений с месячными расходами на жизнь около 893 евро и средней чистой месячной зарплатой примерно 3232 евро.
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В отчете говорится, что средняя арендная плата в ОАЭ составляет 945 евро, оставляя эмигрантам 1237 евро остаточного дохода после покрытия основных расходов.
По материалам:
Finance.ua
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