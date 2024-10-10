Деньги за переезд в Испанию: цифровым кочевникам предлагают гранты 15 000 евро — Finance.ua

Деньги за переезд в Испанию: цифровым кочевникам предлагают гранты 15 000 евро Сегодня 17:48 — Личные финансы

Деньги за переезд в Испанию: цифровым кочевникам предлагают гранты 15 000 евро

Цифровые кочевники, считавшиеся когда-то полезными для сообщества, стали нежелательными во многих регионах Европы. Но один регион Испании все еще стремится принять удаленных работников — и предлагает финансовую помощь переезжающим туда.

Граничащий с Португалией регион Эстремадура — один из наименее посещаемых регионов Испании, но, несмотря на это, является домом для диких природных заповедников, горных хребтов с фауной и столицы, усеянной римскими руинами.

Euronews рассказывает, кто имеет право на грант на переезд в Эстремадуру и как подать заявку.

Детали предложения

Региональное правительство Эстремадуры предлагает цифровым кочевникам до 15 000 евро за переезд в этот район.

Автономное сообщество имеет один из самых низких показателей населения в Испании и является одним из самых развитых регионов. Здесь один из самых низких показателей ВВП на душу населения в стране и один из самых высоких уровней безработицы — 17,6% по сравнению со средним показателем по стране — 11,9%.

Чтобы поддержать как население, так и экономику, власти Эстремадуры выделили 2 миллиона евро, которые будут использованы для помощи в переселении 200 удаленных работников и цифровых кочевников в этот регион.

По данным региональных властей, в Эстремадуре не хватает транспортной инфраструктуры, но покрытие оптоволоконной и мобильной связью выше среднего по стране.

Кто может подать заявку на грант

Экстремадура нацелена на удаленных работников, являющихся высококвалифицированными профессионалами в области технологий.

Претенденты на грант должны быть в состоянии работать полностью и в режиме онлайн. Желающие подать заявку должны взять на себя обязательство сохранить удаленную работу и жить в Эстремадуре по крайней мере два года.

Право на участие в программе имеют как живущие в других регионах Испании, так и живущие за рубежом, если они не жили в Эстремадуре в течение предыдущих шести месяцев.



Иностранные граждане могут подать заявку, но должны легально проживать в Испании и иметь иностранный идентификационный номер (NIE).

Граждане стран, не входящих в ЕС, также могут подать заявку, если они уже участвуют в схеме цифровых кочевых виз Испании.



Тем, у кого нет цифровой кочевой визы, нужно сначала подать заявку на нее и получить одобрение от испанских властей, а также получить документ на жительство перед подачей заявки на эту программу.



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Какие выплаты получат цифровые кочевники

Молодые люди до 30 лет и те, кто переезжает в города Эстремадуры с населением менее 5000 человек, имеют право на грант в размере 10 000 евро. Остальные получат 8000 евро.

Через два года лица из первой категории, которые решат остаться еще на один год, получат вторую выплату в размере 5000 евро, тогда как вторые получат 4000 евро.

Как цифровые кочевники могут подать заявку на грант Эстремадуры?

Заявки необходимо подавать в электронном виде посредством общей электронной точки доступа Эстремадура . Кандидаты должны иметь цифровой сертификат или электронную испанскую идентификационную карточку, разрешающую электронную идентификацию.

Кандидаты должны подать форму заявки вместе с официальным документом, выданным в их стране или другом регионе Испании, чтобы подтвердить текущее место жительства, а также справку от работодателя, позволяющую работать в Эстремадуре или удаленно в Испании.

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