Какие визы предлагают цифровым кочевникам в Европе — Finance.ua

Какие визы предлагают цифровым кочевникам в Европе
Цифровые кочевники (digital nomads) — люди, использующие современные технологии для удаленной работы, что позволяет им вести мобильный образ жизни и работать из любой точки мира.
Finance.ua назвал пятерку стран ЕС с наиболее выгодными визами для цифровых кочевников.
Цифровым кочевникам выгодно находиться в Европе по ряду причин:
- широкий выбор стран: Европа предлагает множество разных стран, отличающихся культурой, климатом, уровнем жизни и стоимостью пребывания. Это позволяет легко менять места проживания без больших временных расходов на поездки;
- хорошая инфраструктура: европейские страны обладают развитой инфраструктурой, которая включает удобные транспортные системы, широкий выбор коворкинг-пространств, скоростной Интернет, что важно для онлайн-работы;
- Юридическая безопасность: во многих европейских странах созданы правовые условия, способствующие долговременному нахождению цифровых кочевников. Некоторые страны предлагают специальные визы, позволяющие работать удаленно без необходимости получать дополнительные разрешения;
- культурное разнообразие: Европа имеет богатую историю и культуру, что делает ее привлекательным местом для проживания.
Раньше мы писали о лучших бюджетных странах Европы для цифровых кочевников.
Среди стран Европы, предлагающих визы для цифровых кочевников на выгодных условиях, можно выделить пять:
|Название страны
|Виза
|Минимальный доход
|Продолжительность пребывания
|Особенности
|Официальный сайт
|Испания
|Digital Nomad Visa
|2 130 евро/мес.
|До одного года
|Разнообразные культурные предложения, комфортный климат, развитая инфраструктура для работы.
|extranjeros.interior.gob.es
|Хорватия
|Digital Nomad Visa
|2 250 евро/мес.
|До одного года
|Благоприятная для фрилансеров среда, красивые прибрежные города, удобное расположение в Европе.
|mup.gov.hr
|Мальта
|Nomad Residence Permit
|2 700 евро/мес.
|До одного года
|Хорошо развита инфраструктура, англоязычная среда, приятный климат.
|identitymalta.com
|Греция
|Digital Nomad Visa
|3 тыс. евро/мес.
|До одного года
|Положительный климат, исторические города, низкая стоимость жизни по сравнению с другими западноевропейскими странами.
|migration.gov.gr
|Эстония
|Digital Nomad Visa
|3 504 евро/мес.
|До одного года
|Прекрасная инфраструктура для фрилансеров, высокий уровень цифровых услуг, удобное расположение.
|e-resident.gov.ee
Подробнее о возможностях для цифровых кочевников
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