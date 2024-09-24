Какие визы предлагают цифровым кочевникам в Европе — Finance.ua

Какие визы предлагают цифровым кочевникам в Европе Сегодня 08:02 — Личные финансы

Какие визы предлагают цифровым кочевникам в Европе

Цифровые кочевники (digital nomads) — люди, использующие современные технологии для удаленной работы, что позволяет им вести мобильный образ жизни и работать из любой точки мира.

Finance.ua назвал пятерку стран ЕС с наиболее выгодными визами для цифровых кочевников.

Цифровым кочевникам выгодно находиться в Европе по ряду причин:

широкий выбор стран: Европа предлагает множество разных стран, отличающихся культурой, климатом, уровнем жизни и стоимостью пребывания. Это позволяет легко менять места проживания без больших временных расходов на поездки;

Европа предлагает множество разных стран, отличающихся культурой, климатом, уровнем жизни и стоимостью пребывания. Это позволяет легко менять места проживания без больших временных расходов на поездки; хорошая инфраструктура: европейские страны обладают развитой инфраструктурой, которая включает удобные транспортные системы, широкий выбор коворкинг-пространств, скоростной Интернет, что важно для онлайн-работы;

Юридическая безопасность: во многих европейских странах созданы правовые условия, способствующие долговременному нахождению цифровых кочевников. Некоторые страны предлагают специальные визы, позволяющие работать удаленно без необходимости получать дополнительные разрешения;

во многих европейских странах созданы правовые условия, способствующие долговременному нахождению цифровых кочевников. Некоторые страны предлагают специальные визы, позволяющие работать удаленно без необходимости получать дополнительные разрешения; культурное разнообразие: Европа имеет богатую историю и культуру, что делает ее привлекательным местом для проживания.

Раньше мы писали о лучших бюджетных странах Европы для цифровых кочевников.

Среди стран Европы, предлагающих визы для цифровых кочевников на выгодных условиях, можно выделить пять:

Название страны Виза Минимальный доход Продолжительность пребывания Особенности Официальный сайт Испания Digital Nomad Visa 2 130 евро/мес. До одного года Разнообразные культурные предложения, комфортный климат, развитая инфраструктура для работы. extranjeros.interior.gob.es Хорватия Digital Nomad Visa 2 250 евро/мес. До одного года Благоприятная для фрилансеров среда, красивые прибрежные города, удобное расположение в Европе. mup.gov.hr Мальта Nomad Residence Permit 2 700 евро/мес. До одного года Хорошо развита инфраструктура, англоязычная среда, приятный климат. identitymalta.com Греция Digital Nomad Visa 3 тыс. евро/мес. До одного года Положительный климат, исторические города, низкая стоимость жизни по сравнению с другими западноевропейскими странами. migration.gov.gr Эстония Digital Nomad Visa 3 504 евро/мес. До одного года Прекрасная инфраструктура для фрилансеров, высокий уровень цифровых услуг, удобное расположение. e-resident.gov.ee

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