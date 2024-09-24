Какие визы предлагают цифровым кочевникам в Европе — Finance.ua
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Какие визы предлагают цифровым кочевникам в Европе

Личные финансы
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Какие визы предлагают цифровым кочевникам в Европе
Какие визы предлагают цифровым кочевникам в Европе
Цифровые кочевники (digital nomads) — люди, использующие современные технологии для удаленной работы, что позволяет им вести мобильный образ жизни и работать из любой точки мира.
Finance.ua назвал пятерку стран ЕС с наиболее выгодными визами для цифровых кочевников.
Цифровым кочевникам выгодно находиться в Европе по ряду причин:
  • широкий выбор стран: Европа предлагает множество разных стран, отличающихся культурой, климатом, уровнем жизни и стоимостью пребывания. Это позволяет легко менять места проживания без больших временных расходов на поездки;
  • хорошая инфраструктура: европейские страны обладают развитой инфраструктурой, которая включает удобные транспортные системы, широкий выбор коворкинг-пространств, скоростной Интернет, что важно для онлайн-работы;
  • Юридическая безопасность: во многих европейских странах созданы правовые условия, способствующие долговременному нахождению цифровых кочевников. Некоторые страны предлагают специальные визы, позволяющие работать удаленно без необходимости получать дополнительные разрешения;
  • культурное разнообразие: Европа имеет богатую историю и культуру, что делает ее привлекательным местом для проживания.
Раньше мы писали о лучших бюджетных странах Европы для цифровых кочевников.
Среди стран Европы, предлагающих визы для цифровых кочевников на выгодных условиях, можно выделить пять:
Название страныВизаМинимальный доходПродолжительность пребыванияОсобенностиОфициальный сайт
ИспанияDigital Nomad Visa2 130 евро/мес.До одного годаРазнообразные культурные предложения, комфортный климат, развитая инфраструктура для работы.extranjeros.interior.gob.es
ХорватияDigital Nomad Visa2 250 евро/мес.До одного годаБлагоприятная для фрилансеров среда, красивые прибрежные города, удобное расположение в Европе.mup.gov.hr
МальтаNomad Residence Permit2 700 евро/мес.До одного годаХорошо развита инфраструктура, англоязычная среда, приятный климат.identitymalta.com
ГрецияDigital Nomad Visa3 тыс. евро/мес.До одного годаПоложительный климат, исторические города, низкая стоимость жизни по сравнению с другими западноевропейскими странами.migration.gov.gr
ЭстонияDigital Nomad Visa3 504 евро/мес.До одного годаПрекрасная инфраструктура для фрилансеров, высокий уровень цифровых услуг, удобное расположение.e-resident.gov.ee

Подробнее о возможностях для цифровых кочевников

Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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