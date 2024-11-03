Переезд в ЕС: большинство украинцев не планируют уезжать в ближайшие годы — Finance.ua

Переезд в ЕС: большинство украинцев не планируют уезжать в ближайшие годы Сегодня 16:05 — Мир

Переезд в ЕС: большинство украинцев не планируют уезжать в ближайшие годы, Фото: freepik

Большинство опрошенных украинцев (91%) не намерены переезжать в страны ЕС в ближайшие несколько лет.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 24−29 сентября.

По мнению 57% опрошенных, для вступления в ЕС Украина нуждается в дальнейших реформах.

Читайте также Украина создаст за границей спецдепартаменты для беженцев

Население Украины сократилось на 10 млн или примерно на четверть, с начала полномасштабного вторжения россии, сообщала ООН.

Планы на переезд

Согласно опросу, большинство респондентов (91%) не планируют переезд в страны ЕС в ближайшие несколько лет, 7% - планируют, 2% затруднились ответить.

Чаще всего переехать намерена молодежь (15%).

Инфографика: Рейтинг

Более чем у половины опрошенных украинцев (55%) есть родственники, сменившие место жительства из-за полномасштабного вторжения.

Больше всего респондентов, имеющих близких, выехавших за границу, среди жителей Востока (70%) и Юга, жителей областных центров (57%).

Удовлетворенность реформами

Большинство (74%) украинцев считают борьбу с коррупцией наиболее важной реформой. Среди важных реформ — реформа национальной безопасности и обороны (36%) и судебной системы и прокуратуры (36%).

Читайте также Беженцы в Литве смогут получить единовременную помощь в размере 176 евро

Лучше всего опрошенные украинцы оценили проведение реформы цифровой трансформации: полностью или скорее удовлетворены ею 66% респондентов, 20% не удовлетворены, 13% опрошенных затруднились ответить.

Менее всего опрошенные удовлетворены борьбой с коррупцией: 15% опрошенных отметили, что удовлетворены реформой, 84% - недовольны.

В большей степени удовлетворены проведением всех реформ молодежь и более обеспеченные опрошенные.

Вступление в ЕС

По мнению почти 20% опрошенных, Украина уже полностью готова ко вступлению в ЕС, но большинство (57%) считают, что для вступления в ЕС Украине еще нужны дальнейшие реформы.

Читайте также Сколько потратили страны Евросоюза на помощь украинским беженцам (инфографика)

22% респондентов считают, что Украина совсем не готова ко вступлению в ЕС. Доля тех, кто видит необходимость в дальнейших реформах, выросла на 14% за последний год. Чаще такое мнение разделяют жители Киева и Запада.

Справка Finance.ua:

по словам президента Польши Анджея Дуды, вступление Украины в Европейский Союз требует специальной аграрной политики, поскольку у нее слишком мощное сельское хозяйство;

большинство украинских беженцев за границей полностью удовлетворены или скорее удовлетворены, чем нет, своими нынешними условиями проживания в новой стране. Домой вернется в лучшем случае половина;

НБУ ожидает возвращения мигрантов в Украину в 2025—2026 годах, однако довольно медленно из-за все большей адаптации к жизни за рубежом. Риски невозвращения большого числа граждан остаются высокими.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.