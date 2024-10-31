Украина создаст за границей спецдепартаменты для беженцев — Finance.ua

Украина создаст за границей спецдепартаменты для беженцев Сегодня 16:30 — Личные финансы

Украина создаст за границей спецдепартаменты для беженцев

Власти уже сейчас работают над возвращением украинцев из-за границы. В скором времени правительство создаст целевые департаменты в других странах, первыми будут Германия и Польша.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями общин и районов Закарпатья.

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По словам Зеленского, основы миграционной политики будут изложены во внутреннем плане победы, который сейчас разрабатывается. В то же время власти планируют усиливать заграничное присутствие. Для этого правительство создает специальные департаменты, которые будут представлять человеческий капитал. В частности, два представительства будут созданы в Польше и Германии.

«Там будут программы трудоустройства в Украине, потому что эти люди потеряли даже информационную связь. Им где-то нужно собираться, получать информацию не только из интернета», — сказал президент.

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Как сообщалось, западные лидеры не против оставить в своих странах трудоустроенных украинских беженцев, а с безработными ситуация иная — Европа уже ищет способ заставить их вернуться в Украину. Зеленский привел пример с Германией, где, по его данным, находится 1,1 млн украинцев, из которых минимум 300 тыс. не работают и даже не делают попыток трудоустроиться.

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