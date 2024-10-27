Какое количество украинских беженцев вернется на родину: прогноз демографа — Finance.ua
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Какое количество украинских беженцев вернется на родину: прогноз демографа

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Какое количество украинских беженцев вернется на родину: прогноз демографа
Какое количество украинских беженцев вернется на родину: прогноз демографа
Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила, что точные данные о численности населения через 20−25 лет остаются неопределенными. Однако, по ее словам, в Украину может вернуться около трети или даже половины беженцев.
Об этом эксперт сообщила в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Прогноз демографа

Либанова подчеркнула, что цель демографических исследований заключается в помощи властям в прогнозировании возможных потерь и разработке соответствующих сценариев.
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Однако эксперт подчеркнула, что не стоит полностью полагаться на эти прогнозы, поскольку на динамику населения существенно повлияет продолжительность войны.
«Ключевой вопрос заключается в том, когда закончится война, и мы этого не знаем. Могу с уверенностью сказать только одно: депопуляция неизбежна. Это справедливо даже в том случае, если каким-то чудом нам удастся вернуть 4 млн человек, покинувших страну. Это неизбежно, потому что у нас старое население,» — объяснила Либанова.
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Вероятность возврата

На основе опыта вооруженных конфликтов в бывшей Югославии в 1990-х годах эксперт оценила, что в Украину может вернуться около трети выехавших из-за российского вторжения. Она выразила надежду, что эта цифра может вырасти до половины.

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Либанова отметила, что уже в первые десять дней полномасштабной войны в Украину вернулись 200 тысяч мужчин, решивших вернуться на родину, несмотря на войну.
Женщины, которые не смогли найти работу за границей в соответствии со своей квалификацией, могут вернуться.
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«Будет план восстановления Украины, своего рода план Маршалла. Наконец, наши женщины за рубежом потеряли социальный статус. Они находят там работу, но она не соответствует их квалификации. Это будет стимулом вернуться», — заявила эксперт.

Справка Finance.ua:

  • процесс интеграции украинских беженцев в 2022—2023 годах на рынке труда Европейского Союза происходил гораздо быстрее, чем это наблюдалось с предыдущими волнами беженцев;
  • около 25% украинских беженцев в Европе планируют поселиться за пределами Украины в долгосрочной перспективе;
  • в результате полномасштабного вторжения россии в мире насчитывается 6,7 миллиона украинских беженцев, большинство из которых зарегистрированы в европейских странах. Через два с половиной года в Европе уменьшился энтузиазм относительно поддержки украинцев: социальные выплаты сокращаются, а некоторые политики предлагают их отмену.
По материалам:
Novyny.live
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