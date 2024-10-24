Польша предложила Германии изменить подход к соцпомощи беженцам из Украины — Finance.ua

Польша предложила Германии изменить подход к соцпомощи беженцам из Украины Сегодня 09:30 — Личные финансы

Польша предложила Германии изменить подход к соцпомощи беженцам из Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил социальную помощь, получаемую украинцами в Германии, передавать непосредственно Украине.

Об этом он рассказал в интервью TVP Info, сообщает RMF24.

Он прокомментировал свою встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом, во время которой посоветовал главе немецкого правительства отдавать соцвыплаты для украинских беженцев Украине.

«Я предложил ему, что помощь, которую получают украинские беженцы — а это может составить до 1200 евро в месяц — лучше было бы передать непосредственно Украине. Нехорошо, что существует финансовый стимул быть в Германии вместо того, чтобы мужчины воевали на фронте, а женщины восстанавливали налоговую базу», — считает Сикорский.

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Напомним, ранее правительство Германии согласовало законопроект, который вводит более жесткие требования для получателей социальной помощи, известной как Bürgergeld («деньги для граждан»).

Глава ведомства канцлера ФРГ Вольфганг Шмидт заявлял об увеличении доли трудоустроенных украинских беженцев за последний год. По данным, приведенным Шмидтом, если в прошлом году доля украинцев трудоспособного возраста, работающих в Германии, составляла 23%, то сейчас этот показатель вырос до 29% благодаря улучшению консультационных услуг.

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