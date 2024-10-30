Дуда назвав перешкоду вступу України в Євросоюз — Finance.ua

Дуда назвав перешкоду вступу України в Євросоюз Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

Дуда назвав перешкоду вступу України в Євросоюз

Вступ України в Європейський Союз вимагає спеціальної аграрної політики, бо вона має надто потужне сільське господарство.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю Trwam.

«Якщо ми говоримо про вступ України до ЄС, то питання її сільського господарства потребує детального аналізу, обговорення та особливої європейської політики в цій сфері, тому що українське сільське господарство насправді настільки потужне, що може загрожувати сільському господарству всього ЄС у його нинішньому вигляді», — сказав він.

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Раніше польський міністр у справах ЄС Адам Шлапка заявив , вступні переговори України з Європейським союзом, ймовірно, будуть складними, оскільки є спірні сфери. За словами чиновника, у Польщі розуміють, що Україна перебуває у складній ситуації, але й українське суспільство має розуміти — у Польщі, Німеччині, Франції є власні інтереси. Тому необхідно спільно знаходити найкращі рішення.

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