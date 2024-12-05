Самые дешевые и самые дорогие страны для экспатов для переезда в 2024 году (инфографика) — Finance.ua

Самые дешевые и самые дорогие страны для экспатов для переезда в 2024 году (инфографика) Сегодня 18:33 — Личные финансы

Самые дешевые и самые дорогие страны для экспатов для переезда в 2024 году (инфографика)

Вьетнам снова занял первое место в Индексе личных финансов в 2024 году. Более четырех из пяти экспатов (86%) оценивают стоимость жизни как положительную, половина (50%) оценивают ее как очень хорошую (по сравнению с в среднем по всему миру 40% и 12% соответственно).

Фактически более двух третей (68%) согласны, что их имеющийся семейный доход более чем достаточен для комфортной жизни (против 41% во всем мире).

Об этом говорится в исследовании internations.org

Первое место Вьетнам

«Люди очень дружелюбные, а стоимость жизни очень низкая», — говорит эмигрант.

Интересно, что финансовые причины не выделяются как мотивационные факторы для переезда во Вьетнам: только 3% говорят столько же по сравнению с 2% экспатов во всем мире.

В общей сложности 65% удовлетворены своим финансовым положением в стране (против 54% во всем мире) — и это не только из-за низких затрат: почти вдвое больше, чем в среднем по всему миру, сообщают о валовом годовом доходе 150 тыс. долларов США или больше (19% против 10% во всем мире).

Доступные приключения в Колумбии (2 место)

Колумбия улучшила свой и без того неплохой результат 2023 года — 7 место из 53 стран — и заняла 2 место в Индексе персональных финансов 2024 года.

Респонденты подчеркивают низкую стоимость жизни в Колумбии: более чем вдвое выше среднего мирового рейтинга (85% против 40% по всему миру). А на вопрос о том, какие проблемы у них были перед переездом, лишь небольшая доля респондентов (2%) назвали потенциально высокие затраты.

«Мне нравится спокойный образ жизни и доступная стоимость жизни», — говорит мальтийский эмигрант.

Лишь примерно каждый десятый респондент (11%) недоволен своим финансовым положением (против 26% по всему миру). В то же время 91% соглашаются, что имеющихся доходов домохозяйств достаточно (или более чем достаточно!), чтобы вести комфортную жизнь.

Индонезия заняла 3 место.

Почти три четверти респондентов в Индонезии (72%) удовлетворены своим финансовым положением (по сравнению с 54% во всем мире), а 29% очень удовлетворены (против 20% во всем мире).

«Что мне нравится в Индонезии? Климат, безопасность и спокойствие, доброжелательность, чистый воздух и природа, а также низкая стоимость жизни!» — говорит канадский эмигрант.

Как и в Колумбии, расходы на проживание не вызывали особой обеспокоенности для экспатов до их переезда в Индонезию (3% против 25% во всем мире). Действительно, более двух третей (69%) положительно оценивают стоимость жизни (против 40% по всему миру). И соответственно вдвое среднего мирового показателя (15% против 7% во всем мире), доходов здесь гораздо больше, чем достаточно для комфортной жизни.

Самые большие «неудачники» в 2024 году

Финляндия упала на 22 позиции в Индексе личных финансов и заняла предпоследнее место в 2024 году.

Бахрейн также не смог вырваться из десятки последних в 2024 году, заняв 46 место из 53 стран. Это следует за 27 местом в 2023 году, когда более половины респондентов (52% против 58% во всем мире) были удовлетворены своим финансовым положением. Через год их уровень удовлетворенности упал на 12 процентных пунктов.

Финляндия

Она занимает предпоследнее место в индексе (52) и фактически больше всего проиграла — в 2023 году она все еще занимала 30 место из 53 стран.

Финляндия едва избежала нижней десятки по стоимости жизни (42 место), которую половина респондентов (51%) оценивают отрицательно.

В частности, каждый пятый респондент (20%) вообще не удовлетворен своими финансами в Финляндии, что вдвое превышает средний мировой показатель (10%).

Это вполне может быть связано с имеющимися у них деньгами: около семи из десяти эмигрантов в Финляндии (69%) говорят, что их валовой годовой доход составляет менее 50 тысяч долларов США.

Для сравнения, только около половины респондентов во всем мире (52% во всем мире) говорят то же самое. Неудивительно, что только 22% считают, что их имеющегося дохода более чем достаточно для жизни в Финляндии (против 41% в мире).

Великобритания

Два из пяти экспатов, которые сейчас живут в Соединенном Королевстве (40%), признают, что высокая стоимость была одной из самых больших проблем, когда они планировали свой переезд (против 25% во всем мире).

Великобритания занимает 51 место из 53 стран Индекса личных финансов. Значительно больше трети (37%) считают себя недовольными своим финансовым положением (против 26% по всему миру), а 58% оценивают стоимость жизни негативно (против 39% по всему миру).

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