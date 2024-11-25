В каких странах платят до 90 тыс. долларов за переезд в них — Finance.ua

В каких странах платят до 90 тыс. долларов за переезд в них
Некоторые страны Европы приглашают по разным причинам переехать к ним жить, еще и выплатят немалую сумму за это. Но существует также много условий относительно таких выплат.
Например, в Италии есть такое условие: те, кто хочет переехать, должны быть моложе 40 лет, и быть готовыми переехать в течение 90 дней. Причем, просто отдыхать или работать удаленно за счет государства не получится — переселенцы должны взять на себя обязательства или начать новый бизнес в этом районе, или занять одну из вакансий, требующих заполнения.
Швейцария
Здесь заплатят 23 000 $, если вы поселитесь в удаленном селе Альбинен, которое находится в Альпах. За каждого ребенка дают еще 11 500 $ сверху.
К слову, Швейцария закроет девять центров для беженцев. Такой шаг Госсекретариат по вопросам миграции обосновал меньшим, чем ожидалось, количеством просьб о предоставлении убежища.
Ирландия
Можно получить 87 000 $, если вы въедете в один из пустых домов на небольших островах. Эта программа нацелена на фрилансеров, которые хотят вырваться из мегаполиса.
Испания
Княжество Астурия дает 3200 $ за переезд в регион, где много фермеров. За каждого ребенка доплачивают еще столько же.
Ранее мы писали, что региональное правительство Эстремадуры также предлагает цифровым кочевникам до 15 000 евро за переезд в этот район.
Читайте также
Греция
Если поселитесь на острове Андикитиру — вам будут платить по 500 $ в месяц в течение трех лет. Это отличное курортное место среди Средиземного моря.
Италия
В регионе Калабрия, где очень много чистейших пляжей и горных массивов, готовы платить 30 000 $ тем, кто переедет в определенные старинные деревни.
Одно большое «но» состоит в том, что жителей пытаются привлечь в местные небольшие деревни — с целью помочь развитию местной экономики. Именно для этого власти внедрили программу, направленную на привлечение новых жителей, причем схема была запущена еще в июле 2021 года.
Япония
В стране есть много пустых деревень, которые готовы платить по 31 000 $ всем, кто туда переедет. Может даже попасться место вблизи Токио, Осаки и других популярных городов.
Собираетесь в путешествие мечты? Заказывайте Зеленую карту на Finance.ua в несколько кликов 🚙
Поделиться новостью