В каких странах платят до 90 тыс. долларов за переезд в них — Finance.ua

В каких странах платят до 90 тыс. долларов за переезд в них Сегодня 18:33 — Мир

В каких странах платят до 90 тыс. долларов за переезд в них

Некоторые страны Европы приглашают по разным причинам переехать к ним жить, еще и выплатят немалую сумму за это. Но существует также много условий относительно таких выплат.

90 дней. Причем, просто отдыхать или работать удаленно за счет государства не получится — переселенцы должны взять на себя обязательства или начать новый бизнес в этом районе, или занять одну из вакансий, требующих заполнения. Например, в Италии есть такое условие : те, кто хочет переехать, должны быть моложе 40 лет, и быть готовыми переехать в течениедней. Причем, просто отдыхать или работать удаленно за счет государства не получится — переселенцы должны взять на себя обязательства или начатьили занять одну из вакансий, требующих заполнения.

Швейцария

Здесь заплатят 23 000 $, если вы поселитесь в удаленном селе Альбинен, которое находится в Альпах. За каждого ребенка дают еще 11 500 $ сверху.

К слову, Швейцария закроет девять центров для беженцев. Такой шаг Госсекретариат по вопросам миграции обосновал меньшим, чем ожидалось, количеством просьб о предоставлении убежища.

Ирландия

Можно получить 87 000 $, если вы въедете в один из пустых домов на небольших островах. Эта программа нацелена на фрилансеров, которые хотят вырваться из мегаполиса.

Испания

Княжество Астурия дает 3200 $ за переезд в регион, где много фермеров. За каждого ребенка доплачивают еще столько же.

Ранее мы писали, что региональное правительство Эстремадуры также предлагает цифровым кочевникам до 15 000 евро за переезд в этот район.

Читайте также Испания усиливает борьбу с окупасами

Греция

Если поселитесь на острове Андикитиру — вам будут платить по 500 $ в месяц в течение трех лет. Это отличное курортное место среди Средиземного моря.

Читайте также Греция планирует выдавать золотые визы начинающим инвесторам: какие условия

Италия

В регионе Калабрия , где очень много чистейших пляжей и горных массивов, готовы платить 30 000 $ тем, кто переедет в определенные старинные деревни.

Одно большое «но» состоит в том, что жителей пытаются привлечь в местные небольшие деревни — с целью помочь развитию местной экономики. Именно для этого власти внедрили программу, направленную на привлечение новых жителей, причем схема была запущена еще в июле 2021 года.

Япония

В стране есть много пустых деревень, которые готовы платить по 31 000 $ всем, кто туда переедет. Может даже попасться место вблизи Токио, Осаки и других популярных городов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.