Греция планирует выдавать золотые визы начинающим инвесторам: какие условия — Finance.ua

Греция планирует выдавать золотые визы начинающим инвесторам: какие условия Сегодня 09:45 — Личные финансы

Греция планирует выдавать золотые визы начинающим инвесторам: какие условия

Греция будет предоставлять золотые визы предпринимателям, инвестирующим 250 000 евро в стартапы.

Об этом сообщает Schengen.News.

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис объявил, что программа «Золотая виза» Греции будет расширена за счет инвестиций в стартапы.

Иностранные граждане смогут получить пятилетнее разрешение на проживание за инвестиции в греческие стартапы на сумму 250 000 евро.

Христос Т. Вардикос из международной юридической фирмы Vardikos&Vardikos отметил, что такой вариант инвестирования в стартап указывает на стремление Греческой Республики содействовать инновациям и привлекать международные таланты.

Кроме того, Вардикос сказал, что новые изменения могут открыть двери для технически подкованных инвесторов, желающих приобщиться к экосистеме стартапов Греческой Республики.

Новые изменения по «Золотой визе» вступили в силу 1 сентября

Программа проживания по инвестициям в Греции, известная как программа «Золотая виза», предлагающая международное право на проживание в обмен на финансовые инвестиции, претерпела новые изменения с 1 сентября.

Так, с 1 сентября минимальная сумма, необходимая для инвестиций в некоторых частях страны, таких как Салоники, Миконос и Санторини, а также на островах с населением более 3100 человек, вырастет с 500 000 евро до 800 000 евро.

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На других территориях состоятельным международным инвесторам придется заплатить 400 тысяч евро вместо 250 тысяч евро, чтобы купить недвижимость по этой программе.

Программа «Золотая виза» вносит значительный вклад в экономику Греции. Цифры Imi Daily показывают, что за первые семь месяцев этого года Греция получила в общей сложности 4734 заявки на программу «Золотая виза», что принесло экономике Греции более 1,2 миллиарда евро. Еще около 30 000 запросов ожидают рассмотрения.

Справка Finance.ua:

есть всего несколько мест в ЕС, где все еще предлагают золотые паспорта. Одной из таких стран является Мальта. Здесь минимальная сумма инвестиций начинается от 690 000 евро и предлагает гражданство на срок от 12 до 36 месяцев;

правительство Испании внесло поправку в программу «Резиденция за инвестиции», согласно которой все пути получения вида на жительство по этой программе будут закрыты.



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