В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю — Finance.ua

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В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю

Мир
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В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю
В Греции с июля официально вводят шестидневную рабочую неделю
В Греции с 1 июля 2024 года многие работники, занятые в промышленности, розничной торговле, сельском хозяйстве и в сфере некоторых видов услуг, должны будут работать шесть дней в неделю, если так решит их работодатель. За шестой день им будет выплачиваться надбавка в размере 40−115% от дневной зарплаты. Об этом пишет Deutsche Welle.
С 1 июля в Греции вступает в силу реформа трудового законодательства, включающая введение шестидневной рабочей недели.

Зачем это?

Правительство объясняет это попыткой побороть «черную занятость». Говорят, что многим людям в стране все равно приходится перерабатывать, но при этом работодатели уклоняются от уплаты налогов и страхования труда. По мнению властей, новый закон о шестидневке упростит управление в компаниях, сократит до шести месяцев испытательный срок для принятых на работу и сделает более прозрачными сверхурочные.
Согласно новому закону, принятому в Греции осенью 2023 года, работающие в шестой день сотрудники получат прибавку к дневной заработной плате на 40%, а если шестой день работы окажется выходным днем, то она увеличится на 115%.

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Еще до вступления в силу закона о шестидневной рабочей неделе греки стали самыми большими трудоголиками в Европе. Работая в среднем 41 час в неделю, они превосходят по этому показателю граждан всех других стран-членов ЕС, имея при этом, согласно данным Евростата, достаточно низкие доходы.
Напомним, в некоторых странах ЕС обсуждается возможность введения 4-дневной рабочей недели. Кроме того, миллениалы в США в подавляющем большинстве поддерживают четырехдневную рабочую неделю, а 74% хотят сократить рабочий день, как показал недавний опрос, называя улучшение баланса между работой и личной жизнью и производительностью ключевыми преимуществами.
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По материалам:
УНН
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