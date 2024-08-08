ТОП-15 профессий, которые могут повысить шансы на работу в Греции (список) — Finance.ua

ТОП-15 профессий, которые могут повысить шансы на работу в Греции (список) Сегодня 09:00 — Личные финансы

ТОП-15 профессий, которые могут повысить шансы на работу в Греции (список)

Как свидетельствует отчет EURES за 2023 год, Греция сталкивается с нехваткой рабочей силы в 17 профессиях.

Наиболее пострадавшие отрасли включают строительство, уборку и ремесла.

Об этом сообщает Schengen.News

Должности в Греции, которые борются с нехваткой рабочей силы:

Помощники в кухне. Строительные рабочие. Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях. Домашние уборщицы и ассистенты. Монтажники электрического и электронного оборудования. Монтажники механических машин. Слесари и ремонтники автотранспорта. Механик кондиционирования воздуха и холодильного оборудования. Сантехники и трубники. Сотрудники служб защиты, не классифицированные в других рубриках. Бармены. Официанты. Администраторы отеля. Справочные работники контакт-центра. Повара.

При этом избыточные профессии включают в себя ассистентов здравоохранения, продавцов, администраторов, офисных служащих, психологов, философов, историков и политологов.

Греция стремится нанимать сезонных работников

Среди прочего издание ELIAMEP отмечает потребность Греции в сезонных работниках. Поэтому страна ищет работников, в частности, из стран Азии и Северной Африки. Кроме того, греческие власти подписали несколько соглашений с третьими странами о привлечении иностранной рабочей силы.

Экспортеры утверждают, что Греции требуется 180 тыс. сельскохозяйственных работников.

Справка Finance.ua:

Правительство Греции намерено повысить порог в 250 000 евро для инвестиций в недвижимость с целью получения 5-летнего вида на жительство, известного как «золотая виза». Как сообщается, правительство рассматривает разные сценарии, но, похоже, остановилось на увеличении минимальной суммы в 250 000 евро до более высокого уровня.

По мнению иностранных аналитиков сектора инвестиционной иммиграции, таких как Astons, в Великобритании греческая программа остается одной из самых привлекательных во всей Европе, поскольку у нее самый низкий порог для иностранных инвесторов — то есть 250 000 евро.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.