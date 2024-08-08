ТОП-15 профессий, которые могут повысить шансы на работу в Греции (список) — Finance.ua

ТОП-15 профессий, которые могут повысить шансы на работу в Греции (список)
Как свидетельствует отчет EURES за 2023 год, Греция сталкивается с нехваткой рабочей силы в 17 профессиях.
Наиболее пострадавшие отрасли включают строительство, уборку и ремесла.
Об этом сообщает Schengen.News.
Должности в Греции, которые борются с нехваткой рабочей силы:
- Помощники в кухне.
- Строительные рабочие.
- Уборщики и помощники в офисах, отелях и других заведениях.
- Домашние уборщицы и ассистенты.
- Монтажники электрического и электронного оборудования.
- Монтажники механических машин.
- Слесари и ремонтники автотранспорта.
- Механик кондиционирования воздуха и холодильного оборудования.
- Сантехники и трубники.
- Сотрудники служб защиты, не классифицированные в других рубриках.
- Бармены.
- Официанты.
- Администраторы отеля.
- Справочные работники контакт-центра.
- Повара.
При этом избыточные профессии включают в себя ассистентов здравоохранения, продавцов, администраторов, офисных служащих, психологов, философов, историков и политологов.
Греция стремится нанимать сезонных работников
Среди прочего издание ELIAMEP отмечает потребность Греции в сезонных работниках. Поэтому страна ищет работников, в частности, из стран Азии и Северной Африки. Кроме того, греческие власти подписали несколько соглашений с третьими странами о привлечении иностранной рабочей силы.
Экспортеры утверждают, что Греции требуется 180 тыс. сельскохозяйственных работников.
Справка Finance.ua:
- Правительство Греции намерено повысить порог в 250 000 евро для инвестиций в недвижимость с целью получения 5-летнего вида на жительство, известного как «золотая виза». Как сообщается, правительство рассматривает разные сценарии, но, похоже, остановилось на увеличении минимальной суммы в 250 000 евро до более высокого уровня.
- По мнению иностранных аналитиков сектора инвестиционной иммиграции, таких как Astons, в Великобритании греческая программа остается одной из самых привлекательных во всей Европе, поскольку у нее самый низкий порог для иностранных инвесторов — то есть 250 000 евро.
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