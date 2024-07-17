Греция продолжила запрет на перекачку российской нефти у своих берегов, — Reuters Сегодня 20:44

Греческие ВМС продолжили действие предупреждения, которое фактически запрещает движение судов у побережья юго-восточной части Пелопоннеса и далее, чтобы воспрепятствовать перекачке российской нефти с судна на судно у берегов Греции.

Об этом сообщает Reuters.

В последние месяцы Греция выпускала и продолжала такие предупреждения в связи с военными учениями у берегов Лаконского залива и даже дальше, у острова Китира, призвала торговые и другие суда избегать этого района.

Последнее предупреждение продлено до 15 сентября 2024 года.

«Очевидно, что оно эффективно для предотвращения передачи грузов, которые не следует передавать», — объяснил один из источников, что является основной причиной его продления.

После вторжения россии в Украину в 2022 году международные санкции усложнили торговлю российской нефтью и нефтепродуктами, что побудило трейдеров искать лазейки для их экспорта, включая оффшорную перевалку с судна на судно.

Воды вокруг южного побережья Греции и Лаконского залива в последнее время стали точками перевалки из перевозящих российскую нефть танкеров на другие суда.

Ранее греческие официальные лица заявляли, что греческие власти не могут ухаживать за судами под иностранным флагом в международных водах, и такие военно-морские рекомендации помогают сдерживать перевалку с судна на судно в открытом море.

Теневый флот

С тех пор как западные страны ввели ценовой лимит на российскую нефть в попытке ограничить жизненно важные средства для войны в Украине, россия полагается на флот стареющих танкеров.

Ранее США ввели санкции против российской танкерной группы «Совкомфлот» с целью сократить доходы кремля от продажи нефти.

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