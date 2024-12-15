ТОП-5 стран для цифровых кочевников этой зимой (фото) — Finance.ua

ТОП-5 стран для цифровых кочевников этой зимой (фото) Сегодня 16:06 — Мир

ТОП-5 стран для цифровых кочевников этой зимой (фото)

Зима в Европе может быть неприятнjq для цифровых кочевников: холод, снег и короткий световой день. Однако есть страны, которые остаются солнечными и комфортными даже зимой.

Пять лучших направлений для цифровых кочевников на эту зиму назвало издание traveloffpath.

ТОП-5 лучших стран для цифровых кочевников

Катания, Италия

В Сицилии сохраняется теплая погода даже зимой. Катания — это город с богатой историей, где можно насладиться барокковой архитектурой и великолепными кафе.

Зимняя температура составляет в среднем 18 °C ​​днем, что делает город идеальным для работы на открытом воздухе.

Пуэрто-дель-Росарио, Испания

Столица Фуэртевентуры, второго из испанских Канарских островов Пуэрто-дель-Росарио, является спокойным прибрежным городом, который выделяется белыми домами на фоне голубой Атлантики, современной гаванью и шумными торговыми улицами.

На этом курорте теплый климат круглый год. Здесь легко найти удобные кафе для работы, а температура в декабре обычно держится на уровне 21 °C днем.

Родос, Греция

Остров Родос — идеальное место для тех, кто хочет понежиться на солнце и увидеть древние достопримечательности.

Зимние температуры на острове остаются комфортными, около 16 °C днем, что позволяет наслаждаться прогулками и по пляжу даже в январе.

Аликанте, Испания

Этот город на побережье Средиземного моря известен своим солнечным климатом даже в зимние месяцы.

Температура в январе держится на уровне 17 °C, а удобные кафе и коворкинги делают Аликанте популярным среди цифровых кочевников.

Портиман, Португалия

Уютный город к югу от Португалии славится своей удивительной солнечной погодой.

Зимой температура здесь может достигать 18 °C ​​днем, что делает его идеальным местом для работы на открытом воздухе.

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