ТОП-10 лучших столиц мира — Finance.ua

ТОП-10 лучших столиц мира Сегодня 20:22 — Мир

ТОП-10 лучших столиц мира, Фото: freepik

Лондон стал лучшим городом мира по версии программы World’s 100 Best Cities и удерживает это звание уже десятый год.

Об этом идет речь на сайте рейтинга.

Эксперты отметили уникальность британской столицы, ее историческое наследие, яркую ночную жизнь и привлекательность как для жителей, так и для туристов.

Читайте также ТОП-7 лучших мест в мире для сноубордистов

Позиции Лондона в рейтинге укрепились благодаря его умению адаптироваться к вызовам эпохи после Brexit (выход Великобритании из Европейского союза. — Ред.), преодолению геополитической неопределенности и экономических трудностей.

Устойчивость и глобальная привлекательность города стали ключевыми факторами его лидерства в ежегодном рейтинге.

Какие города попали в рейтинг

Второе место занял Нью-Йорк. Американский город поразил исследователей своей развитой бизнес-экосистемой и широкими возможностями культурного отдыха.

Нью-Йорк демонстрирует поразительную способность к восстановлению после пандемии. Еще несколько лет назад офисы города пустовали, а туризм резко сократился.

Сегодня же, в период стремительного возрождения, арендная плата на Манхэттене достигла исторического максимума, превысив $5000 в месяц. Это свидетельствует о высоком спросе на премиальное жилье.

Восстановление рынка недвижимости не только символизирует экономическое возрождение города, но и подчеркивает его стабильную привлекательность для местных и иностранных жителей.

Третье место в рейтинге эксперты отдали столице всех влюбленных — Парижу.

Читайте также ТОП-5 нетипичных стран мира для катания на лыжах или сноуборде

«Ни один другой город не привлек столько мирового внимания прошлым летом, как столица Франции. И хотя Летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 продемонстрировали спортивные достижения, Париж продолжает поражать нас своими инициативами, ориентированными на будущее и переосмыслением жизни города», — говорится на сайте рейтинга.

В первую десятку рейтинга также вошли:

Токио;

Сингапур;

Рим;

Мадрид;

Барселона;

Берлин;

Сидней.

Программа World’s 100 Best Cities ежегодно оценивает мегаполисы на основе многих факторов, включая инфраструктуру, культурные ресурсы, деловую активность и качество жизни.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.