ТОП-10 лучших столиц мира — Finance.ua

ТОП-10 лучших столиц мира
Лондон стал лучшим городом мира по версии программы World’s 100 Best Cities и удерживает это звание уже десятый год.
Об этом идет речь на сайте рейтинга.
Эксперты отметили уникальность британской столицы, ее историческое наследие, яркую ночную жизнь и привлекательность как для жителей, так и для туристов.
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Позиции Лондона в рейтинге укрепились благодаря его умению адаптироваться к вызовам эпохи после Brexit (выход Великобритании из Европейского союза. — Ред.), преодолению геополитической неопределенности и экономических трудностей.
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Устойчивость и глобальная привлекательность города стали ключевыми факторами его лидерства в ежегодном рейтинге.
Какие города попали в рейтинг
Второе место занял Нью-Йорк. Американский город поразил исследователей своей развитой бизнес-экосистемой и широкими возможностями культурного отдыха.
Нью-Йорк демонстрирует поразительную способность к восстановлению после пандемии. Еще несколько лет назад офисы города пустовали, а туризм резко сократился.
Сегодня же, в период стремительного возрождения, арендная плата на Манхэттене достигла исторического максимума, превысив $5000 в месяц. Это свидетельствует о высоком спросе на премиальное жилье.
Восстановление рынка недвижимости не только символизирует экономическое возрождение города, но и подчеркивает его стабильную привлекательность для местных и иностранных жителей.
Третье место в рейтинге эксперты отдали столице всех влюбленных — Парижу.
«Ни один другой город не привлек столько мирового внимания прошлым летом, как столица Франции. И хотя Летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 продемонстрировали спортивные достижения, Париж продолжает поражать нас своими инициативами, ориентированными на будущее и переосмыслением жизни города», — говорится на сайте рейтинга.
В первую десятку рейтинга также вошли:
- Токио;
- Сингапур;
- Рим;
- Мадрид;
- Барселона;
- Берлин;
- Сидней.
Программа World’s 100 Best Cities ежегодно оценивает мегаполисы на основе многих факторов, включая инфраструктуру, культурные ресурсы, деловую активность и качество жизни.
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