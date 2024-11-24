ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото) — Finance.ua

ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото) Сегодня 16:04 — Мир

ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото), freepik.com

Среди путешественников все популярнее становятся места, которые не являются туристическими «магнитами», но имеют особый шарм. Если вы выбираете место для отпуска в 2025 году, следует обратить на них внимание.

Skyscanner приводит пять городов, которые набирают популярность благодаря росту количества поисковых запросов.

ТОП-3 города для отпуска в 2025 году

1. Реджо-Калабрия, Италия. На южном побережье Италии, напротив Сицилии, расположился город Реджо-Калабрия.

Это место приобретает популярность благодаря новым авиамаршрутам, но остается менее людным, чем Рим или Венеция.

Некоторые из главных достопримечательностей Реджо-Калабрии включают его пляжи, гавань и восхитительные виды на море.

С набережной открывается вид на знаменитый вулкан региона Этна.

2. Тарту, Эстония. Эстония становится все более популярной среди туристов, особенно после признания ее столицы Таллинна «Культурной столицей Европы».

Но если вы ищете менее людное место, Тарту станет отличным выбором.

Тарту известен своим прекрасным Старым городом и историческим наследием. Здесь расположен один из старейших университетов Северной Европы, а также Эстонский национальный музей, где можно узнать больше о многовековой истории региона.

Любители архитектуры и старинных развалин найдут в Тарту множество интересных локаций для исследования.

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Несмотря на свое историческое величие, Тарту вовсе не кажется строгим или официальным. Этот город имеет расслабленную атмосферу и славится своей ночной жизнью.

Большинство баров, ресторанов и клубов сосредоточены на двух параллельных улицах, что делает его удобным для посетителей.

3. Сиемреап, Камбоджа. Это второй по величине город Камбоджи, часто остающийся в тени своих более известных соседей.

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Хотя основной туристической достопримечательностью является легендарный храм Ангкор Ват, ежегодно привлекающий внимание миллионов путешественников со всего мира, есть еще множество других причин посетить этот город.

Одной из главных причин для посещения Сиемреапа являются его уличные рынки.

И если вы хотите развлечься, а также полностью погрузиться в камбоджийскую культуру, посетите Phare — камбоджийский цирк.

Этот цирк уникален тем, что его представления выполняют студенты из небогатых семей, живущих в Сиемреапе.

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