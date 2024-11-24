ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото) — Finance.ua
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ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото)

Мир
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ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото)
ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото), freepik.com
Среди путешественников все популярнее становятся места, которые не являются туристическими «магнитами», но имеют особый шарм. Если вы выбираете место для отпуска в 2025 году, следует обратить на них внимание.
Skyscanner приводит пять городов, которые набирают популярность благодаря росту количества поисковых запросов.

ТОП-3 города для отпуска в 2025 году

1. Реджо-Калабрия, Италия. На южном побережье Италии, напротив Сицилии, расположился город Реджо-Калабрия.
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Это место приобретает популярность благодаря новым авиамаршрутам, но остается менее людным, чем Рим или Венеция.
Некоторые из главных достопримечательностей Реджо-Калабрии включают его пляжи, гавань и восхитительные виды на море.
ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото)
С набережной открывается вид на знаменитый вулкан региона Этна.
2. Тарту, Эстония. Эстония становится все более популярной среди туристов, особенно после признания ее столицы Таллинна «Культурной столицей Европы».
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Но если вы ищете менее людное место, Тарту станет отличным выбором.
Тарту известен своим прекрасным Старым городом и историческим наследием. Здесь расположен один из старейших университетов Северной Европы, а также Эстонский национальный музей, где можно узнать больше о многовековой истории региона.
ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото)
Любители архитектуры и старинных развалин найдут в Тарту множество интересных локаций для исследования.
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Несмотря на свое историческое величие, Тарту вовсе не кажется строгим или официальным. Этот город имеет расслабленную атмосферу и славится своей ночной жизнью.

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Большинство баров, ресторанов и клубов сосредоточены на двух параллельных улицах, что делает его удобным для посетителей.
3. Сиемреап, Камбоджа. Это второй по величине город Камбоджи, часто остающийся в тени своих более известных соседей.
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Хотя основной туристической достопримечательностью является легендарный храм Ангкор Ват, ежегодно привлекающий внимание миллионов путешественников со всего мира, есть еще множество других причин посетить этот город.
ТОП-3 самых популярных направлений в мире для отпуска на 2025 год (фото)
Одной из главных причин для посещения Сиемреапа являются его уличные рынки.
И если вы хотите развлечься, а также полностью погрузиться в камбоджийскую культуру, посетите Phare — камбоджийский цирк.
Этот цирк уникален тем, что его представления выполняют студенты из небогатых семей, живущих в Сиемреапе.
По материалам:
Finance.ua
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