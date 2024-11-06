Экономия на авиабилетах: в какой день недели выгоднее всего бронировать путешествие — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Экономия на авиабилетах: в какой день недели выгоднее всего бронировать путешествие

Личные финансы
30
Экономия на авиабилетах: в какой день недели выгоднее всего бронировать путешествие
Экономия на авиабилетах: в какой день недели выгоднее всего бронировать путешествие
Стоимость билетов на самолет может значительно отличаться в зависимости от таких факторов, как спрос, способ и время бронирования.
А исследование Airlines Reporting Corporation (ARC) показывает, что бронирование в воскресенье было дешевле, чем в другие дни недели в течение пяти лет, пишет Express.
Два разных человека, которые бронируют один и тот же рейс, могут заплатить на сотни фунтов больше в зависимости от ряда факторов, и время является одним из самых влиятельных.
Организованность часто окупается, когда дело доходит до организации поездок, но оставляя покупку билетов на последнюю минуту, вы можете в разы переплатить.
«Интересное наблюдение, что бронирование в воскресенье может быть лучше, чем в другие дни недели», — пишет издание.
Исследователи обнаружили, что путешественники, бронирующие рейсы в воскресенье, могут сэкономить до 13% на внутренних и международных рейсах по сравнению с пятницей, которая часто является самым дорогим днем ​​для покупки.
Хотя точная причина такой разницы неизвестна, эксперты считают, что это связано с тем, что люди чаще бронируют поездки во время рабочей недели и воспринимают воскресенье как день для отдыха или времяпрепровождения с семьей и друзьями.
Читайте также
Исследование также показало, что бронирование рейсов за 28 дней до вылета может сэкономить путешественникам средства. Согласно полученным данным, таким образом пассажиры могут сэкономить в среднем 24%.
Существует также ряд других способов сэкономить деньги при поездках за границу, например, заблаговременное бронирование автостоянки в аэропорту и обмен валюты на дорогу перед поездкой. Это связано с тем, что обменные пункты и банкоматы в других странах могут предлагать хуже курс для обмена и зачастую взимают комиссию.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.