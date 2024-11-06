Экономия на авиабилетах: в какой день недели выгоднее всего бронировать путешествие — Finance.ua

Экономия на авиабилетах: в какой день недели выгоднее всего бронировать путешествие Сегодня 18:32 — Личные финансы

Экономия на авиабилетах: в какой день недели выгоднее всего бронировать путешествие

Стоимость билетов на самолет может значительно отличаться в зависимости от таких факторов, как спрос, способ и время бронирования.

бронирование в воскресенье было дешевле, чем в другие дни недели в течение пяти лет, пишет А исследование Airlines Reporting Corporation (ARC) показывает, чтов течение пяти лет, пишет Express

Два разных человека, которые бронируют один и тот же рейс, могут заплатить на сотни фунтов больше в зависимости от ряда факторов, и время является одним из самых влиятельных.

Организованность часто окупается, когда дело доходит до организации поездок, но оставляя покупку билетов на последнюю минуту, вы можете в разы переплатить.

«Интересное наблюдение, что бронирование в воскресенье может быть лучше, чем в другие дни недели», — пишет издание.

Исследователи обнаружили, что путешественники, бронирующие рейсы в воскресенье, могут сэкономить до 13% на внутренних и международных рейсах по сравнению с пятницей, которая часто является самым дорогим днем ​​для покупки.

Хотя точная причина такой разницы неизвестна, эксперты считают, что это связано с тем, что люди чаще бронируют поездки во время рабочей недели и воспринимают воскресенье как день для отдыха или времяпрепровождения с семьей и друзьями.

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Исследование также показало, что бронирование рейсов за 28 дней до вылета может сэкономить путешественникам средства. Согласно полученным данным, таким образом пассажиры могут сэкономить в среднем 24%.

Существует также ряд других способов сэкономить деньги при поездках за границу, например, заблаговременное бронирование автостоянки в аэропорту и обмен валюты на дорогу перед поездкой. Это связано с тем, что обменные пункты и банкоматы в других странах могут предлагать хуже курс для обмена и зачастую взимают комиссию.

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