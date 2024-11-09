Эксперт рассказал, как сэкономить на путешествиях: основные советы — Finance.ua

Эксперт рассказал, как сэкономить на путешествиях: основные советы Сегодня 16:06 — Личные финансы

Эксперт рассказал, как сэкономить на путешествиях: основные советы, Фото: freepik

Есть несколько способов уменьшить расходы на бронирование отпуска, независимо от того, планируете ли вы его заранее, или бронируете в последнюю минуту.

Эсперт по путешествиям Дэниел Кларк поделился советами, как сэкономить деньги во время следующего отпуска, пишет Express.

Среди его рекомендаций — заблаговременная планировка, гибкость и самостоятельный поиск вариантов.

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«Если вы просто посетите турагентство и заплатите ему цену билета со всеми накладками, вы, скорее всего, заплатите гораздо большую сумму, чем если бы вы потратили время на поиск лучших вариантов. Чем больше денег вы сэкономите на этапе планирования вашего праздничного отпуска, тем больше у вас останется денег на пирожки с начинкой и глинтвейн, пока вы там», — заметил он.

Как сэкономить на путешествии

1. Бронируйте непосредственно в отелях. Чтобы избежать дополнительных сборов, Кларк советует обращаться в гостиницы напрямую, а не через турагентства.

Это часто позволяет получить лучшую цену, ведь гостиницы не платят комиссию агентам.

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Найти контактные данные можно через поисковые системы или Google Lens, которые помогут идентифицировать официальный сайт по фото.

2. Выбирайте подходящее время для отдыха. Если вы не привязаны к учебному времени, эксперт предлагает сократить расходы, отправившись в отпуск в учебный год или посреди недели, поскольку в этот период стоимость проезда часто ниже.

3. Обратите внимание на местоположение. Проживание в центре города, особенно во время праздничных событий, может быть дорогим.

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Кларк рекомендует выбирать жилье дальше от центра, но с хорошим транспортным сообщением.

4. Выбирайте апартаменты с кухней. Апартаменты с возможностью готовить самостоятельно — отличный способ сэкономить.

Приготовление пищи собственноручно может значительно снизить общие затраты, а посещение местных рынков и супермаркетов может придать колорита вашему путешествию.

5. Путешествуйте без багажа. Многие авиакомпании взимают дополнительную плату за зарегистрированный багаж или большую ручную кладь.

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По мнению Дэниела, вы должны путешествовать налегке независимо от того, летите ли вы, едете машиной или общественным транспортом.

6. Используйте кешбэк-сайты. В настоящее время существуют разные сайты с кешбэком, которые предлагают поощрения за бронирование путешествий. И иногда эти цифры могут достигать значительных сумм.

Прежде чем бронировать билеты, жилье, туры, аренду автомобиля и даже заказывать иностранную валюту, проверьте, указан ли розничный продавец в списке. И посмотрите, сможете ли вы получить процент назад, чтобы в целом сэкономить.

Получайте больше с каждой покупки. Карты с кешбэком для разумных расходов мы спрятали здесь.

Телеканал 24 По материалам:

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