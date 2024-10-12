Топ-10 самых доступных для путешествий европейских городов в 2024 году — Finance.ua

Топ-10 самых доступных для путешествий европейских городов в 2024 году Сегодня 16:09 — Мир

Топ-10 самых доступных для путешествий европейских городов в 2024 году, Фото: freepik

Во времена роста цен и нестабильных валют путешествия становятся все дороже. Однако в Европе еще остаются места, которые можно посетить без значительных затрат.

Сервис Eurail, предоставляющий туристам межнациональные проездные на поезда, опубликовал рейтинг 10 самых дешевых городов для посещения в 2024 году.

Лидеры рейтинга

Лидером стала столица Болгарии София, где средние ежедневные расходы на одного туриста составляют всего 36,49 евро.

Гости города могут воспользоваться рядом бесплатных услуг, включая вход в местную художественную галерею и доступ к горячей минеральной воде из источников Баня Баши.

Кстати, Finance.ua предлагает оформить туристическое страхование онлайн по выгодным ценам. Действие полиса распространяется по всему миру.

Второе место в рейтинге занял Бухарест (Румыния), где туристические расходы в день составляют 38,67 евро.

Третью позицию разделили польский Краков и венгерская столица Будапешт с ежедневными расходами в 43,48 евро.

ТОП-10 самых дешевых для посещения городов Европы в 2024 году

София, Болгария (36,49 евро). Бухарест, Румыния (38,67 евро). Краков, Польша (43,48 евро). Будапешт, Венгрия (43,48 евро). Сараево, Босния и Герцеговина (45,67 евро). Белград, Сербия (46,62 евро). Загреб, Хорватия (51,41 евро). Варшава, Польша (52,3 евро). Братислава, Словакия (56,51 евро). Чешский Крумлов, Чехия (69,99 евро).

Напомним, в рейтинге лучших стран в 2024 году лидирует Швейцария. В стране низкий уровень безработицы, квалифицированная рабочая сила и один из самых высоких показателей валового внутреннего продукта на душу населения.

Украина заняла 80-е место. В прошлом году страна занимала 68-е место.

УНІАН По материалам:

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