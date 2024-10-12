Топ-10 самых доступных для путешествий европейских городов в 2024 году — Finance.ua
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Топ-10 самых доступных для путешествий европейских городов в 2024 году

Мир
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Топ-10 самых доступных для путешествий европейских городов в 2024 году
Топ-10 самых доступных для путешествий европейских городов в 2024 году, Фото: freepik
Во времена роста цен и нестабильных валют путешествия становятся все дороже. Однако в Европе еще остаются места, которые можно посетить без значительных затрат.
Сервис Eurail, предоставляющий туристам межнациональные проездные на поезда, опубликовал рейтинг 10 самых дешевых городов для посещения в 2024 году.

Лидеры рейтинга

Лидером стала столица Болгарии София, где средние ежедневные расходы на одного туриста составляют всего 36,49 евро.
Гости города могут воспользоваться рядом бесплатных услуг, включая вход в местную художественную галерею и доступ к горячей минеральной воде из источников Баня Баши.

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Второе место в рейтинге занял Бухарест (Румыния), где туристические расходы в день составляют 38,67 евро.
Третью позицию разделили польский Краков и венгерская столица Будапешт с ежедневными расходами в 43,48 евро.

ТОП-10 самых дешевых для посещения городов Европы в 2024 году

  1. София, Болгария (36,49 евро).
  2. Бухарест, Румыния (38,67 евро).
  3. Краков, Польша (43,48 евро).
  4. Будапешт, Венгрия (43,48 евро).
  5. Сараево, Босния и Герцеговина (45,67 евро).
  6. Белград, Сербия (46,62 евро).
  7. Загреб, Хорватия (51,41 евро).
  8. Варшава, Польша (52,3 евро).
  9. Братислава, Словакия (56,51 евро).
  10. Чешский Крумлов, Чехия (69,99 евро).
Напомним, в рейтинге лучших стран в 2024 году лидирует Швейцария. В стране низкий уровень безработицы, квалифицированная рабочая сила и один из самых высоких показателей валового внутреннего продукта на душу населения.
Украина заняла 80-е место. В прошлом году страна занимала 68-е место.
По материалам:
УНІАН
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